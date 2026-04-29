Día del Animal: Saru y Cora, las perras golden que asisten pacientes internados en el Hospital de Niños

Cada 29 de abril se conmemora en Argentina el Día del Animal, fecha que coincide con el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín , pionero en la defensa de los derechos de los animales y fundador de la Sociedad Protectora de Animales en el país. Además, distintos registros indican que fue el propio Albarracín quien, en 1908, propuso instaurar el Día del Animal en esa misma fecha, lo que luego coincidió con su muerte.

Uno de los mayores legados de Albarracín fue la Ley Nacional de Protección de Animales promulgada el 25 de julio de 1891, que sentó las bases legales para proteger a los animales en todo el país. Su trabajo trascendió fronteras y sirvió de inspiración para la creación de la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977 y para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tomó sus ideas como referencia para avanzar en la protección animal a nivel global.

Hoy en día, los animales son considerados miembros de la familia y, legalmente, seres sintientes. Actualmente, cumplen roles sociales de gran relevancia en su vinculación con los humanos y realizan tareas de gran relevancia. Es el caso de los perros y gatos que realizan asistencia hospitalaria , una experiencia de cuidado que, en varios países del mundo, ha demostrado extraordinarios beneficios en el acompañamiento de personas internadas.

El Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata mantiene desde hace poco más de un año un compromiso con la humanización del cuidado, a través de una experiencia asistida con perros, que ha demostrado beneficios ampliamente observados en más de 50 pacientes pediátricos, como reducción del estrés, la ansiedad, el miedo y el dolor; mejoras en el ánimo; mayor participación; alivio emocional durante procedimientos médicos; y momentos de juego que aportan contención en internaciones prolongadas.

Esta iniciativa comenzó en 2024 mediante un convenio con el equipo “Las MacAnitas”, liderado por la adiestradora Ana Morinigo y sus perras Saru y Cora, dos golden retrievers de tres años que protagonizaron la primera experiencia de intervención asistida con animales dentro del hospital.

Por sus características y formación, las perras golden desarrollaron desde el inicio intervenciones dinámicas, lúdicas y de interacción física, comenzando en los espacios verdes y, progresivamente, ingresando a las salas de Clínica Pediátrica.

El impacto positivo de esta experiencia motivó la expansión del enfoque y la incorporación de nuevas modalidades. En este marco, se puso en marcha un segundo programa complementario, surgido de un acuerdo entre el hospital, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Observatorio del Vínculo Humano-Animal de la UNAJ, dirigido por el Dr. Juan Enrique Romero.

Ambos programas, el iniciado por “Las MacAnitas” con Saru y Cora, y el nuevo impulsado por la Defensoría y la UNAJ con Ari, un chihuahua, se articulan desde una misma visión: mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes internados, integrando dimensiones emocionales, sociales, físicas y cognitivas.

Golden Hospital 4

Perspectiva integral

Impulsadas desde el inicio por el Director Ejecutivo Dr. Gustavo Sastre junto al Servicio de Trabajo Social, estas iniciativas consolidan una perspectiva integral del cuidado en salud, donde el bienestar emocional, el derecho al juego y la contención afectiva forman parte esencial del proceso de atención.

La presencia sostenida de ambos programas ha generado un creciente interés de otros servicios para incorporarlos, siempre contemplando el deseo de cada NNyA y evaluando el impacto positivo que estas experiencias pueden brindar durante la internación.

Así, el “Ludovica” continúa avanzando hacia un modelo de atención más humano, sensible y cercano, en el que los animales se convierten en puentes que alivian, conectan y acompañan a las infancias en los momentos más difíciles. Por eso, en su día, vale el reconocimiento.

Fuente: Agencia DIB