Detectaron presencia de cianobacterias en el lago de la República de los Niños y emitieron una alerta

El lago de la República de los Niños, en la localidad de Gonnet.

Una alerta roja fue dada a conocer tras la aparición de cianobacterias en la República de los Niños de La Plata y, ante esta situación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires solicitó a los visitantes del predio de esparcimiento que alejen a niños y mascotas del espejo de agua. El organismo pidió también que no se utilice el agua para beber en forma directa o para higienizarse.

Las cianobacterias son organismos que viven en el agua, que por el calor y otras cuestiones ambientales, pueden reproducir sus colonias y contaminar lagunas, ríos, arroyos y aguas salobres y saladas. Estas bacterias que tiñen los cursos de agua de verde encendido resultan nocivas para la salud. En tanto, en la provincia de Buenos Aires hay otras zonas que reportaron la presencia de estos microorganismo en lo que va de esta temporada de verano.

La recomendación principal es no entrar en contacto con el agua si ya se conoce la presencia de las cianobacterias o bien si se ven franjas teñidas de verde, sin vegetación macroscópica.

cianobacterias ana 2 Estos microorganismos causan vómitos, diarrea, dolor de cabeza, debilitamiento muscular y alergias en la piel.

Según el Ministerio de Salud, las cianobacterias son organismos microscópicos, bacterias Gram-negativas que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello históricamente se las ha identificado como algas verde-azules. cianobacterias ana 1 La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires indicó que todos los días se hace una evaluación y seguimiento sobre la presencia de la bacteria en aguas de la provincia. Asimismo, subrayó que hay cuatro niveles de riesgo para la salud que se divide en categorías por color: Verde : pueden bañarse sin riesgo ya que no se informó la aparición de cianobacterias.

: pueden ya que no se informó la aparición de cianobacterias. Amarillo : hay pequeñas manchas verdes en la superficie y si alguien se baña debe limpiarse luego con agua fría y limpia.

: hay pequeñas y si alguien se baña debe limpiarse luego con agua fría y limpia. Naranja: el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena.

el agua se ve de un en la superficie y en la arena. Rojo: se ve una masa verde oscura, amarronada, con aspecto de nata espesa y está prohibido bañarse. Fuente: Agencia DIB

