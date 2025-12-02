martes 02 de diciembre de 2025
2 de diciembre de 2025 - 18:01

Destrozos en una escuela de Malvinas Argentinas: violencia, denuncia y respuesta de autoridades de Educación

La familia de una alumna destrozó el comedor de una escuela de Grand Bourg y quemó con agua hirviendo a los docentes. El episodio derivó de la pelea de dos estudiantes, cuyo video se viralizó. La cartera educativa bonaerense emitió un comunicado.

Por Agencia DIB
El violento ataque ocurrió en una escuela de Grand Bourg, donde funcionan los tres niveles, primaria, secundaria y jardín de infantes. (Imagen de video)

El violento ataque ocurrió en una escuela de Grand Bourg, donde funcionan los tres niveles, primaria, secundaria y jardín de infantes. (Imagen de video)

Los familiares de una alumna destrozó el viernes pasado las instalaciones de una escuela tras la pelea de la adolescente con una compañera. Además, tomaron ollas de la cocina del establecimiento y quemaron con agua caliente a docentes en el marco del ataque de ira.

Más noticias
La presentación del material se realizó en la Gobernación bonaerense. 

El primer Recetario Bonaerense para escuelas cuenta con 135 preparaciones elaboradas por auxiliares
El intendente Julio Alak junto a los integrantes del nuevo Gobierno Infantil de la República de los Niños. (Municipalidad de La Plata)

Se celebró el 74º aniversario de la Republica de los Niños y se eligió al nuevo Gobierno Infantil

El lamentable episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. En el establecimiento funciona dentro del complejo educativo que integra a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el inicial. En las últimas horas, se conoció el video de la pelea, que se viralizó en redes sociales. Las jóvenes se habrían peleado por un muchacho.

Embed

Los familiares entraron por el comedor de la primaria, que tiene un espacio común entre los tres establecimientos, justo cuando el personal auxiliar se encontraba haciendo mate cocido para los alumnos.

En tanto, este lunes, las clases comenzaron más tarde porque los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la Provincia.

De acuerdo a los primeros datos brindados, la familia agresora ya cuenta con antecedentes por problemas ocurridos también con la misma alumna.

La institución realizó la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad. Mientras tanto, los docentes aseguran que viven con temor de ir a trabajar.

Comunicado de la cartera educativa

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) emitieron un comunicado referido a las situaciones de violencia ocurridas en establecimientos educativos del Gran Buenos Aires.

"Aunque la inmensa mayoría de las familias no protagonizan ni sostienen esas situaciones de agresión, se dan en un contexto social de hostilidad que impacta en la integridad de quienes trabajan en las escuelas, y que vulnera derechos de niños, niñas y jóvenes", expresaron desde la Dirección, cuya titular desde este martes es Flavia Terigi.

"Nuestro deber es intervenir para cuidar a las personas, y fortalecer la construcción de lazos solidarios en la escuela. A partir de lo sucedido, la DGCyE activó de manera inmediata los procedimientos que en cada caso corresponden para el resguardo, protección y seguridad de toda la comunidad, y se encuentra acompañando a estudiantes, docentes, auxiliares y equipos directivos", apuntó el texto. Y sumó: "Del mismo modo, se trabaja con las autoridades judiciales y de seguridad para garantizar la investigación y colaborar en el esclarecimiento total de los hechos, poniendo a disposición toda la información necesaria". (DIB)

Temas
Ver más

El primer Recetario Bonaerense para escuelas cuenta con 135 preparaciones elaboradas por auxiliares

Se celebró el 74º aniversario de la Republica de los Niños y se eligió al nuevo Gobierno Infantil

Provincia Compras se adelanta a la Navidad: 18 cuotas sin interés y descuentos especiales

¿Llegarán los avisos de emergencia de AlertAR si se tiene el teléfono apagado?

En Argentina, cada siete días muere un niño menor de cinco años por ahogamiento

¿Mantecol en crisis?: denuncian suspensiones en la planta de Georgalos

Ascensores Cóndor, en Ituzaingó: otra empresa "con certificado de defunción"

Brote de coqueluche: pediatras advierten por los bajos niveles de vacunación

Cambios en el Código Penal: las modificaciones que impulsa el Gobierno sobre delitos graves

Chascomús: Nelson Castro fue un director de orquesta de lujo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mantecol, un clásico de las fiestas y de todo el año. 

¿Mantecol en crisis?: denuncian suspensiones en la planta de Georgalos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El intendente de Miramar, Sebastián Ianantuony. 

¿Qué hay detrás de las tasas más insólitas de la provincia: al metegol y a los sótanos?