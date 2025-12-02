Destrozos en una escuela de Malvinas Argentinas: violencia, denuncia y respuesta de autoridades de Educación

El violento ataque ocurrió en una escuela de Grand Bourg, donde funcionan los tres niveles, primaria, secundaria y jardín de infantes. (Imagen de video)

Los familiares de una alumna destrozó el viernes pasado las instalaciones de una escuela tras la pelea de la adolescente con una compañera . Además, tomaron ollas de la cocina del establecimiento y quemaron con agua caliente a docentes en el marco del ataque de ira.

Se celebró el 74º aniversario de la Republica de los Niños y se eligió al nuevo Gobierno Infantil

El lamentable episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas. En el establecimiento funciona dentro del complejo educativo que integra a la Escuela Secundaria N°18, la Escuela Primaria N°29 y el inicial. En las últimas horas, se conoció el video de la pelea, que se viralizó en redes sociales. Las jóvenes se habrían peleado por un muchacho.

Los familiares entraron por el comedor de la primaria, que tiene un espacio común entre los tres establecimientos, justo cuando el personal auxiliar se encontraba haciendo mate cocido para los alumnos.

"Mate cocido" Porque rociaron con mate cocido hirviendo a docentes de una escuela de Malvinas Argentinas: todo comenzó con una pelea entre alumnas por un "macho ajeno" y las madres de las jóvenes agredieron a los docentes de la institución. pic.twitter.com/mpjZ1LGOer

En tanto, este lunes, las clases comenzaron más tarde porque los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la Provincia.

De acuerdo a los primeros datos brindados, la familia agresora ya cuenta con antecedentes por problemas ocurridos también con la misma alumna.

La institución realizó la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad. Mientras tanto, los docentes aseguran que viven con temor de ir a trabajar.

Comunicado de la cartera educativa

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) emitieron un comunicado referido a las situaciones de violencia ocurridas en establecimientos educativos del Gran Buenos Aires.

"Aunque la inmensa mayoría de las familias no protagonizan ni sostienen esas situaciones de agresión, se dan en un contexto social de hostilidad que impacta en la integridad de quienes trabajan en las escuelas, y que vulnera derechos de niños, niñas y jóvenes", expresaron desde la Dirección, cuya titular desde este martes es Flavia Terigi.

"Nuestro deber es intervenir para cuidar a las personas, y fortalecer la construcción de lazos solidarios en la escuela. A partir de lo sucedido, la DGCyE activó de manera inmediata los procedimientos que en cada caso corresponden para el resguardo, protección y seguridad de toda la comunidad, y se encuentra acompañando a estudiantes, docentes, auxiliares y equipos directivos", apuntó el texto. Y sumó: "Del mismo modo, se trabaja con las autoridades judiciales y de seguridad para garantizar la investigación y colaborar en el esclarecimiento total de los hechos, poniendo a disposición toda la información necesaria". (DIB)