Después de la lluvia, vuelve el frío: se viene el capítulo final del invierno

Con la llegada de un frente frío, bajan las temperaturas en la zona central del país y en toda la provincia de Buenos Aires.

A diez días del comienzo de la primavera meteorológica, el sol reapareció luego de días de fuertes lluvias en casi todo el territorio bonaerense y las temperaturas tuvieron un repunte aliviador.

No obstante, al invierno aún le quedan días para desandar y el pronóstico para el fin de semana viene en esa línea: en la Patagonia se aproxima un nuevo sistema frontal frío desde el océano Pacífico. Además, un ciclón se ubicará en el océano Atlántico frente a las costas de Santa Cruz.

Así, según precisó el sitio especializado Meteored , a medida que avance, el frente frío afectará a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y sur de Santa Fe. El cambio de temperatura se espera que llegue al AMBA cerca del mediodía o primeras horas de la tarde del viernes, causando cierta inestabilidad, pero sin dejar acumulados significativos de precipitación en la región central.

Este frente de frío seco se desplazará, con el correr de las horas, con fuerza hacia el norte. El contraste térmico y de humedad podría generar tormentas fuertes en el Litoral, especialmente donde la atmósfera se encuentre más inestable.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, será importante seguir de cerca el descenso térmico por la posible ocurrencia de heladas durante la mañana.

image Por las bajas temperaturas, las mañanas podrían presentar heladas.

A diez días de la primavera meteorológica

Las estaciones astronómicas comienzan con eventos planetarios, como los equinoccios y los solsticios. El próximo equinoccio de primavera se va a producir en Argentina el lunes 22 de septiembre a las 15.19, dando inicio a una de las estaciones más esperadas, luego de varios meses de frío.

En tanto, las estaciones meteorológicas, tienen que ver justamente con el enfoque climático, duran tres meses enteros y se cuentan desde el comienzo del mes en el que tendrá lugar el fenómeno astronómico. Así, el 1º de septiembre, será el inicio a la primavera meteorológica, que se extenderá hasta el 30 de noviembre. De igual manera, el próximo 31 de agosto, finalizará el invierno meteorológico. (DIB)