jueves 13 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025 - 19:00

Descarrilamiento del tren Sarmiento: el maquinista dio negativo para drogas o alcohol

En principio se descarta una falla humana en el descarrilamiento que dejó 20 heridos. Este miércoles, el servicio del Sarmiento continuaba con demoras.

Por Agencia DIB
El descarrilamiento del convoy del tren del Sarmiento está siendo investigado. (NA)

Las pericias realizadas en el marco del accidente del convoy del tren Sarmiento, que terminó en un descarrilamiento este martes en Liniers, indicaron que el motorman dio negativo en los exámenes de alcoholemia y toxicológicos. Además se descartó la posibilidad de una falla humana. El miércoles a la tarde el servicio seguía funcionando con demoras.

Lo que dejó el descarrilamiento

El hecho se produjo el lunes 11 de noviembre, cerca de las 15.50, cuando la formación se dirigía desde Moreno hacia Once se salió de las vías, por lo que unos 20 pasajeros sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia en el lugar antes de ser trasladados.

Los análisis realizados sobre el conductor de la formación fueron pedidos por el juez Julián Ercolini. Por su parte, los peritos descartaron que la causa del siniestro se deba a un factor humano ya que el sistema “tiene cerrojo y traba de palanca”.

El mencionado formato no permite que la vía por donde circula el tren sea modificada o accionada en el mismo momento en que la formación se encuentra en circulación. Al tiempo, el personal que analizó la zona pudo corroborar que la caja del sistema de cambio de vías se mantuvo cerrada sin ninguna intervención externa.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el servicio continúa con funcionamiento entre cabeceras, es decir, desde la estación Moreno hasta Once y viceversa. Sin embargo, en Liniers, la formación desciende la velocidad por los operativos que allí se realizan.

Por  Agencia DIB