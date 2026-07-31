Derrumbe del Dubrovnik en Villa Gesell: imputaron a cinco personas por "estrago culposo agravado"

Vista aérea del colapso del Hotel Dubrovnik. (La Capital del Mar del Plata)

El hotel Dubrovnik se derrumbó la madrugada del 29 de octubre de 2024. (DIB | Victoria Vázquez)

Cinco personas quedaron imputadas este viernes en el marco de la causa que investiga el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik , ocurrido el 29 de octubre de 2025 en la ciudad balnearia de Villa Gesell y que dejó el saldo de nueve víctimas fatales .

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Se trata del arquitecto y agrimensor Roberto Rossi; el director de obras particulares y director de fachadas de edificios, Sergio Selinsky; el maestro mayor de obras Nicolás Valdez; el arquitecto Nicolás Vergani; y el ingeniero Jorge Guerbi.

La Fiscalía interviniente del caso acusó a los implicados por el delito de "estrago culposo agravado" , previsto en el artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Además, se ordenó la realización de una ampliación del peritaje oficial , que estará a cargo de la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina, medida que tendrá lugar el próximo 4 de agosto , a las 10 de la mañana, en la sede del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos y Protección de Riesgos de la PFA, ubicada en la avenida Belgrano 1547, oficina 22 bis, Ciudad de Buenos Aires.

"Confiamos en que la Justicia continúe actuando con independencia, profundidad y celeridad, porque el único objetivo es que se conozca toda la verdad y que se haga justicia", manifestó Graciela Bravo, abogada de los damnificados, a Noticias Argentinas.

Vista aérea del colapso del Hotel Dubrovnik. (La Capital del Mar del Plata)

La representante legal de los querellantes consignó que "este no es el final del camino, sino un paso más hacia el esclarecimiento de los hechos y la reparación que las víctimas y sus familias merecen", y remarcó que continuará "acompañando cada etapa del proceso" e "impulsando todas las medidas necesarias para que no quede ningún aspecto sin investigar".

Continúan las tareas de rescate y remoción de escombros en el Hotel Dubrovnik. (Municipalidad de Villa Gesell)

El derrumbe

Cerca de la 0.30 de la madrugada del 29 de octubre de 2024 un terrible estruendo interrumpió el sueño de los habitantes de Villa Gesell: se había derrumbado la torre del Apart Hotel Dubrovnik, un edificio de diez pisos que estaba en remodelación.

La caída destrozó también parte de un complejo de departamentos. En el siniestro fallecieron nueve personas, ocho en el momento y una sobreviviente un mes después. La principal hipótesis de la investigación apunta a que el derrumbe fue causado por las obras de refacción.

Fabián Ciocchini, de 84 años, descansaba en un departamento del Edificio Alfio 1 junto a María Josefa Bonazza (quien había sobrevivido) cuando aconteció el colapso; ambos eran oriundos de Balcarce.

Por su parte, María Rosa Stefanic (exdueña del hotel), que residía en el edificio, fue hallada dos días después, al tiempo que su sobrino Nahuel, de 25 años también apareció debajo de los escombros.

Tras una semana, fue encontrado el cuerpo sin vida del carpintero Javier Fabián Gutiérrez, de 54 años, oriundo del partido bonaerense de Merlo, mientras que se produjo el descubrimiento de otros dos cadáveres: el plomero Ezequiel Matu (marplatense y de 38 años) y Mariano Troiano, de 47.

Las autoridades hallaron el cuerpo del albañil Ezequiel Chapsman - era de Batán - y Dana Desimone, oriunda de Juan Nepomuceno Fernández.

El 28 de noviembre de 2024, casi un mes después del desmoronamiento fatal, falleció Bonazza, tras haber recibido el alta.

Fuente: Agencia DIB