Acreditaron al nuevo Nuncio y se acelera la organización de la primera visita del Papa León XIV a la Argentina

La presentación de las cartas credenciales de Michael Wallace Banach ante Javier Milei marcó el inicio formal de una nueva etapa en la relación entre la Santa Sede y el Gobierno argentino. El diplomático tendrá un papel central en la coordinación del viaje que el Pontífice proyecta realizar al país en noviembre , aunque el Vaticano todavía no confirmó oficialmente la gira.

La acreditación del nuevo nuncio apostólico en la Argentina marcó un paso decisivo en los preparativos para la que podría convertirse en la primera visita del papa León XIV al país desde el inicio de su pontificado.

Con la presentación de las cartas credenciales ante el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, monseñor Michael Wallace Banach quedó formalmente habilitado para ejercer como representante diplomático de la Santa Sede y asumir la coordinación de una agenda que tendrá como principal desafío la organización del eventual viaje papal.

La ceremonia, realizada en el Salón Blanco junto al canciller Pablo Quirno, completó el proceso de acreditación iniciado días antes, cuando Banach había entregado las copias de estilo de sus cartas credenciales en el Palacio San Martín. Ese trámite, habitual en la diplomacia internacional, adquiere en esta oportunidad un peso especial porque abre una nueva etapa en el vínculo institucional entre el Gobierno argentino y el Vaticano.

En la misma jornada, Milei también recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Alemania y de Corea del Sur, en el marco de una agenda marcada por reuniones diplomáticas y actividades vinculadas a la promoción de inversiones.

Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en el representante pontificio. Su llegada a Buenos Aires coincide con un momento de creciente acercamiento entre la administración libertaria y la Santa Sede, y con el avance de las conversaciones para concretar una visita de León XIV que, según distintas fuentes gubernamentales y eclesiásticas, podría realizarse durante la segunda semana de noviembre.

Aunque el Vaticano todavía no oficializó el itinerario, tanto en la Casa Rosada como en la Iglesia argentina ya trabajan sobre ese escenario. De concretarse, será el primer viaje del nuevo Pontífice al país y pondrá fin a una prolongada ausencia de visitas papales a la Argentina.

El hombre clave para organizar el viaje

Como nuncio apostólico, Banach será el principal nexo entre el Vaticano, el Gobierno nacional y la Conferencia Episcopal Argentina. Su tarea no se limitará a la representación diplomática de la Santa Sede, sino que también abarcará la coordinación de los aspectos protocolares, pastorales y organizativos que requiere una visita papal.

En paralelo a su acreditación oficial, la Iglesia argentina comenzó a desplegar la agenda de bienvenida del nuevo representante pontificio. Entre las primeras actividades previstas figura una misa en la Catedral Metropolitana, concelebrada por los obispos del país, que marcará su presentación formal ante la comunidad católica.

Mientras tanto, ya funcionan distintas mesas de trabajo integradas por representantes del Vaticano, del Episcopado y del Gobierno nacional para coordinar cuestiones logísticas, de seguridad, ceremonial y organización pastoral de un viaje que movilizaría a cientos de miles de fieles.

Las expectativas son altas porque la eventual gira sudamericana incluiría además escalas en Uruguay y Perú, aunque la confirmación definitiva dependerá de la agenda que establezca la Santa Sede en las próximas semanas.

Una extensa carrera diplomática

Michael Wallace Banach nació en Worcester, Massachusetts, en 1962. Fue ordenado sacerdote para la diócesis de Worcester en 1988 y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho Canónico.

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994 y desarrolló buena parte de su carrera en las representaciones pontificias de Bolivia, Nigeria y la Secretaría de Estado del Vaticano.

En 2013 fue designado nuncio apostólico por el papa Francisco y representó al Vaticano en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu y Mauritania. Más tarde fue trasladado a Hungría, donde desempeñó un papel destacado en la organización de la visita que Francisco realizó a ese país en 2023, una experiencia considerada clave para la misión que ahora tendrá en la Argentina.

Banach arribó al país el 22 de julio procedente de Estados Unidos y fue recibido por el secretario de Culto, Agustín Caulo, junto a las principales autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezadas por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y el secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro.

Desde entonces mantuvo reuniones de bajo perfil destinadas a interiorizarse sobre la realidad eclesial y política argentina y comenzar a delinear el trabajo conjunto con las autoridades nacionales.

Una nueva etapa entre la Casa Rosada y el Vaticano

La acreditación del nuncio también simboliza un momento de renovada sintonía entre el Gobierno de Javier Milei y la Santa Sede. Tras la audiencia que el Presidente mantuvo meses atrás con León XIV en el Vaticano, ambas partes intensificaron el diálogo institucional y comenzaron a trabajar sobre una agenda común que ahora tiene como principal objetivo la organización de la visita papal.

Fuente: Agencia DIB.