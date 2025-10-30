Villa Gesell: parientes y vecinos de los fallecidos en el derrumbe del Dubrovnik marcharon para reclamar justicia

La marcha por el centro de Villa Gesell de familiares de las víctimas del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik.

A un año del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell que dejó nueve víctimas fatales, familiares y vecinos se congregaron para una vigilia, la noche previa, y para una marcha a la municipalidad en reclamo de justicia por la tragedia que tiene a todos sus imputados aún en libertad.

El martes 28 por la noche, familiares de tres de las víctimas realizaron una vigilia en el frente de avenida 1 al 260 de la localidad costera.

En el portal local Minuto G se informó que algunos de estos familiares se reunieron previamente con el fiscal Juan Pablo Calderón , titular de la Fiscalía N° 6 de Villa Gesell y que ahora lleva la causa, y luego con el intendente municipal Gustavo Barrera y su equipo.

Se trató de Yemina, hermana de Ezequiel Matu, el plomero marplatense; y de parientes de Fabián Gutiérrez, carpintero del partido bonaerense de Merlo. Yemina ofreció una entrevista en el canal de televisión local en la que expresó sentirse conforme con la información brindada por el fiscal y, llamativamente, dejó en claro que la causa nunca se paralizó.

Luego representantes de ambas familias se reunieron con Silvana Perhauc, la mamá del joven Nahuel Stefanic. Todos juntos fueron con velas frente a los restos del Dubrovnik. Allí realizaron una vigilia hasta las 00.50, la hora en la que se derrumbó el edificio el 29 de octubre de 2024.

“Usted nunca me recibió”

En horas del mediodía del miércoles, en tanto, los familiares se movilizaron con un reclamo común, verdad y justicia. Quieren que se determine quiénes fueron los responsables de esta tragedia y que haya para ellos una condena acorde al dolor provocado. “Que vayan presos”, se reclamó.

A la marcha a la municipalidad geselina se acercaron parientes de cinco de los nueve fallecidos y varios vecinos que acompañaron. Antes de partir dejaron en las ruinas del hotel un cartel con las fotos de los fallecidos enmarcadas con dos frases: “Verdad y justicia” y “Gracias, Bomberos”.

La vocera del grupo fue Silvana Perhauc, quien frente al edificio municipal de avenida 3 al 800 afirmó a viva voz: “Acá está nuevamente la mamá de Nahuel Stefanic, la que usted no recibió en estos 365 días porque dice que no tiene nada que decir del derrumbe. Intendente Gustavo Barrera, seguramente no se encuentra en la municipalidad como todas las veces que vine”.

La causa

La abogada de la familia de María Rosa y Nahuel, Graciela Bravo, explicó a Noticias Argentinas que en la causa principal tratan de determinar las presuntas responsabilidades de los profesionales intervinientes, los propietarios y los contratistas que participaron en las obras estructurales realizadas sin la debida autorización municipal.

graffitti-gesell Pintada ubicada a la vuelta del hotel Dubrovnik. DIB | Marcelo Metayer

“De las pericias y pruebas incorporadas a la causa surge con claridad que las obras en ejecución al momento del colapso carecían de permiso de obra vigente, habiendo sido incluso objeto de una orden de paralización municipal que fue desobedecida”, sostuvo Bravo.

La evidencia indica que no había peligro estructural con anterioridad a las refacciones realizadas, agregó la representante legal, mientras que los desencadenantes de la tragedia se vincularían con “trabajos negligentes”, como, por ejemplo, la instalación de ascensores y refuerzos de tabiques de hormigón armado.

Mientras el Juzgado de Garantías y el fiscal Calderón aguardan los resultados de peritajes estructurales, se encuentra en trámite otro expediente en el fuero civil por daños y perjuicios contra las víctimas, por lo que se reclama la reparación integral de las consecuencias morales generadas por el siniestro.