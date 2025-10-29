A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: el dolor por las víctimas y un pedido de justicia

Cerca de la 0.30 de la madrugada del 29 de octubre de 2024 un terrible estruendo interrumpió el sueño de los habitantes de Villa Gesell : se había derrumbado la torre del Apart Hotel Dubrovnik , un edificio de diez pisos que estaba en remodelación. En su caída había destrozado también parte de un complejo de departamentos . En el siniestro fallecieron nueve personas , ocho en el momento y una sobreviviente un mes después. La principal hipótesis de la investigación apunta a que el derrumbe fue causado por las obras de refacción . Hay seis personas procesadas, entre arquitectos, albañiles y contratistas , bajo la carátula de “estrago culposo agravado por la multiplicidad de víctimas” . Mientras tanto, a un año de la tragedia los familiares de los fallecidos denuncian que la causa está “estancada” , y este miércoles llevarán a cabo una marcha a la Municipalidad geselina para reclamar justicia y una misa en recuerdo de las víctimas .

Las ruinas del Apart Hotel Dubrovnik y del sector del Alfio I donde cayó la torre, vistas desde un edificio lindero.

Ubicado sobre la avenida 1 al 200, a pocos metros del mar, el edificio era una de las torres más emblemáticas de la localidad costera. Contaba con 43 habitaciones y representaba el clásico hotel familiar geselino. Su estructura, construida en 1986 con forma de barco , homenajeaba, según describían los hijos del matrimonio croata fundador en la web oficial, al navío con el que sus padres habían llegado al continente años atrás.

Luego del derrumbe comenzaron a trabajar en el lugar bomberos voluntarios de General Madariaga, Pinamar, Mar de Ajó y Santa Clara del Mar , bomberos de Policía de Brigada Rescate de Mar del Plata y fuerzas de Salud, Seguridad, Defensa Civil y Tránsito municipales en busca de víctimas y sobrevivientes. El desastre afectó también al edificio Alfio I , una torre de departamentos lindera, de tres pisos.

Las víctimas

Con el paso de los días fueron encontrados ocho cadáveres, entre el hotel y el edificio Alfio, y una mujer aún viva. Los fallecidos hallados en los escombros fueron identificados como Federico Ciocchini, Nahuel Stefanic, María Rosa Stefanic, Javier Fabián Gutiérrez, Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chaspman y Dana Desimone.

Federico Ciocchini, de 84 años, estaba durmiendo en un departamento del Alfio 1. El jubilado estaba acompañado de su esposa, María Josefa Bonazza (79), la única sobreviviente del colapso. El matrimonio había viajado desde Balcarce. Dos días después del derrumbe fue encontrada sin vida María Rosa Stefanic (52), que había sido dueña del hotel hasta abril de 2024. El Dubrovnik había sido fundado por sus padres. Rosa seguía viviendo en el hotel al igual que su sobrino, Nahuel Stefanic, que tenía 25 años.

A una semana del derrumbe se halló el cuerpo del carpintero Javier Fabián Gutiérrez, quien tenía 54 años y vivía en el partido bonaerense de Merlo. El mismo día se encontraron otros tres cuerpos. Uno correspondía a Ezequiel Juan Matu, un plomero de 38 años de Mar del Plata. Otra de las víctimas fue el gasista Mariano Troiano, de 47 años, también marplatense. También encontraron al albañil Matías Alberto Chaspman, quien vivía en la localidad de Batán, cercana a Mar del Plata.

La última víctima fatal encontrada entre los escombros fue Dana Desimone, novia de Nahuel, de 28 años y oriunda de Juan Nepomuceno Fernández, un pueblo rural ubicado a unos 80 kilómetros de Necochea.

En tanto que Josefa Bonazza, de 79 años y esposa de Ciocchini, fue encontrada con vida entre los restos del hotel, donde ella permaneció “haciendo señales con código Morse”, como contó más tarde. Pero fue internada en su Balcarce natal por complicaciones relacionadas con el derrumbe y falleció el 28 de noviembre.

La investigación

En los días previos al colapso del edificio, se realizaban obras estructurales no autorizadas que incluían la instalación de un ascensor. Estas intervenciones están bajo investigación.

Parada Liniers S.A., empresa dueña del hotel desde seis meses antes del hecho, está en la mira judicial. Según informó la abogada Graciela Bravo, que representa a las familias de las víctimas, el edificio “no presentaba riesgos estructurales” antes de las reformas, y fue la obra en el ala oeste la que debilitó la estructura.

La defensa de Parada Liniers S.A., encabezada por el abogado Alejandro Baldini, negó que la instalación del ascensor causara el derrumbe. Según su versión, la torre “cayó sobre sus bases” por deficiencias previas.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) detectó fallas en el hormigón utilizado, como el uso de arena de mar. Esta evidencia motivó nuevos estudios técnicos solicitados por la fiscalía.

Mientras tanto los seis imputados, actualmente en libertad, son: Celso Paco Pérez y Sergio Daniel Paco Laura (capataces), Miguel Andrés Choque Juchani y Diego Alberto González (albañiles), Jorge Enrique Bonavita (arquitecto responsable) y Rubén Taquichiri (contratista).

Reclamo de justicia

Los familiares de los fallecidos continúan con el pedido permanente de justicia, y de hecho Silvina Perhauc, madre de Nahuel Stefanic, reclamó que los imputados permanezcan detenidos: “Necesitamos que estén presos”.

La acción civil en paralelo exige la reparación integral de los daños materiales y morales. Se estima que la etapa de instrucción podría extenderse hasta 2026.

A un año

En el sitio donde estaba el apart hotel todo sigue igual. Los escombros continúan esparcidos por el lugar y lo poco que queda de estructura está tapiado con un paredón metálico negro, donde familiares y vecinos de las víctimas pegan carteles y continúan pidiendo justicia.

dubrovnik3 Las chapas que encierran el Dubrovnik están cubiertas por carteles dejados por familiares de las víctimas. DIB | Marcelo Metayer

Las ceremonias por el aniversario de la tragedia comenzaron este martes, cuando a las once de la noche los familiares se congregaron en el frente del edificio derrumbado para dejar velas encendidas en una vigilia.

vigilia

En tanto, este mediodía se esperaba una marcha desde las ruinas hacia la Municipalidad con el pedido de justicia.

A las tres de la tarde se rezará un rosario en las ruinas, por los bomberos de Villa Gesell y de todo el país que hicieron las tareas de rescate.

La conmemoración culminará a las seis de la tarde con una misa por las víctimas en la Parroquia Inmaculada Concepción.