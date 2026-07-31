viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 12:02

Avellaneda: Pablo Grillo volvió a sacar fotos en la cancha de Independiente

El 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo (35) fue herido en su cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno en una marcha de jubilados frente al Congreso.

Por Agencia DIB
Pablo Grillo nuevamente en las canchas.

Pablo Grillo nuevamente en las canchas.

NA
Grillo, pocos minutos antes de ser herido en la marcha de jubilados.

Grillo, pocos minutos antes de ser herido en la marcha de jubilados.

La pantalla del estadio de Independiente saludó el regreso de Pablo Grillo.

La pantalla del estadio de Independiente saludó el regreso de Pablo Grillo.

NA

Este jueves, Pablo Grillo volvió a ejercer su profesión en el estadio Libertadores de América, donde fotografió el triunfo por 1-0 de Independiente ante Newell’s por el Torneo Clausura. Para él no fue un partido más. Es el primero desde marzo de 2025, cuando recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante una marcha de jubilados.

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Grillo, de 35 años y nacido en Lanús, fue herido de gravedad, estuvo casi un año internado y todavía hoy sigue con una compleja rehabilitación. En la noche del jueves, con su cámara nuevamente entre las manos, recorrió el campo de juego y registró distintas imágenes del partido del club del que es hincha, informó Noticias Argentinas.

El fotógrafo había resultado gravemente herido el 12 de marzo de 2025, cuando recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante la represión de una movilización en apoyo a los jubilados.

La lesión que provocó el disparo de un oficial de Gendarmería -un hecho que sigue en la Justicia- originó un severo traumatismo craneal y lo obligó a atravesar distintas operaciones.. En marzo de 2026 recibió el alta hospitalaria, aunque continuó con un tratamiento de rehabilitación ambulatoria.

Grillo regresó a sus dos amores: la fotografía e Independiente. Y su equipo se lo agradeció con un triunfo ante Newell’s -gracias al golazo de Santiago Montiel- y la punta de su zona en el Torneo Clausura.

Fuente: Agencia DIB

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