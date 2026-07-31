Diluvió sobre el AMBA y se mantiene la alerta por tormentas en toda la provincia

Un oscuro manto de nubes cubrió La Plata, momentos antes de que se largara a llover. DIB | Marcelo Metayer

Tras una copiosa lluvia que se desató sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas de hasta 50 km/h, el Servicio Meteorológico Nacional aún mantiene la alerta naranja por fuertes tormentas que se prolongarán hasta el sábado por la mañana. Se sumará también un descenso térmico que, el domingo, tocará los 10 °C. La alerta se mantiene en todo el este bonaerense, entre San Nicolás y Miramar.

Las precipitaciones en el AMBA comenzaron pasadas las 10. Para la tarde y la noche, el organismo prevé nuevas probabilidades de lluvias de entre 70% y 100%, con vientos del oeste y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Mientras tanto, Meteored describió el avance de un frente frío sobre la región central durante el viernes. “El frente frío avanzará sobre la región central durante el viernes y dará lugar a lluvias y tormentas de variada intensidad en el AMBA. Este proceso, muy frecuente en nuestra región, corresponde al desarrollo de un centro de bajas presiones en superficie y favorecerá un marcado aumento de la inestabilidad, con tormentas que podrían ser localmente fuertes”.

Toda la provincia Para este viernes la inestabilidad abarca a toda la provincia de Buenos Aires. El SMN advirtió que rige una alerta amarilla por tormentas, con focos fuertes en casi todas las localidades. Luego, las condiciones mejorarán, aunque el domingo por la tarde las precipitaciones persistirán en el sur provincial.

En Mar del Plata, Defensa Civil informó que la alerta amarilla prevista para este viernes podría elevarse a naranja durante la noche, aunque aclaró que la ciudad se encuentra "justo en el límite" de la zona de mayor afectación. Según explicaron, se trata de una tormenta que avanza de oeste a este, una característica poco habitual para Mar del Plata, donde los fenómenos de este tipo suelen ingresar desde el mar. Mientras tanto, recomendaron mantener las precauciones durante toda la jornada, especialmente al momento de circular por la vía pública. Fuente: Agencia DIB

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