domingo 02 de agosto de 2026
2 de agosto de 2026 - 12:46

A 200 días del accidente en Pinamar, Bastián por primera vez pudo dormir sin respirador

Así lo comunicó por redes Macarena, la mamá de Bastián. El nuevo paso de la rehabilitación sucede a casi siete meses del choque en los médanos de Pinamar.

Por Agencia DIB
Bastián Jerez, a casi siete meses del accidente, dio un gran paso en su rehabilitación.

Bastián Jerez, a casi siete meses del accidente, dio un gran paso en su rehabilitación.

La imagen con que acompañó Macarena Collantes a la noticia sobre su hijo.

La imagen con que acompañó Macarena Collantes a la noticia sobre su hijo.

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“Después de 200 noches, Bastián durmió por primera vez sin respirador... Seguimos trabajando para que continúe así, sus estudios dieron bien. No dejemos de pedir por Basti por su recuperación, él aún nos necesita”, escribió Macarena Collantes, la mamá del niño de ocho años que se rehabilita del terrible accidente sucedido en enero en los médanos de Pinamar.

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En su mensaje, la madre agradeció el apoyo que recibió la familia durante estos meses. “Gracias Dios, sos inmenso como mi pequeño Basti, jamás dudé de tus fuerzas hijito mío. Te amo”, publicó. Incluso días atrás, Leandro Paredes, el volante de la selección argentina le envió a Bastián un mensaje de apoyo desde la concentración en el Mundial 2026.

El accidente en Pinamar

El 12 de enero pasado, en la zona conocida como La Frontera, en los médanos del norte de Pinamar, Bastián Jerez se vio involucrado en un grave accidente cuando el vehículo todoterreno en el que circulaba junto a su padre y otras dos personas chocó con una pick up. El nene de ocho años sufrió múltiples traumatismos severos, con especial compromiso en la zona craneal y torácica.

Una larga rehabilitación

La imagen con que acompañó Macarena Collantes a la noticia sobre su hijo.

La imagen con que acompañó Macarena Collantes a la noticia sobre su hijo.

Tras recibir primeros auxilios en el lugar, el pequeño fue internado en el hospital de Pinamar, pero como necesitaba atención pediátrica de mayor complejidad por fracturas múltiples de cráneo y trauma hepático, fue derivado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde permaneció 25 días y fue sometido a siete operaciones.

El 9 de febrero fue trasladado en un avión sanitario al Hospital Italiano de San Justo, donde siguieron las intervenciones, incluida la colocación de un botón gástrico para su alimentación. Y a fines de junio, fue derivado a una clínica de rehabilitación, donde por primera vez Bastián pudo dormir sin la ayuda de un respirador.

El accidente de Bastián puso el foco en la circulación de indiscriminada de vehículos en zonas de médanos, sin elementos de protección ni control policial. Mientras tanto, la investigación judicial sigue en marcha. Manuel Molinari, conductor de la pick up; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre de Bastián, están imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

Fuente: Agencia DIB

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