Cuánto le cobra Nación a Bahía Blanca por el alquiler de dos puentes sobre el Canal Maldonado

Uno de los puentes de Bahía Blanca aportados por el Ejército. (Emilia Maineri/La Nueva.)

La inundación que sufrió Bahía Blanca el 7 de marzo golpeó fuertemente a la ciudad, y pese a la ayuda que brindaron tanto el Gobierno nacional como el provincial, ahora se conoció que la administración de Javier Milei le cobra más de 43 millones de pesos al distrito por el uso de dos puentes provisorios sobre el Canal Maldonado.

Así lo informó la Municipalidad bahiense, que le paga al Ejército Argentino 43 millones de pesos por el alquiler de dos puentes Bailey que permiten la circulación de vehículos sobre el Canal Maldonado a la altura de las calles Malvinas y Santa Cruz.

La inundación destrozó el Canal y la mayoría de sus puentes, que conectan los sectores sur y norte de la ciudad. Estos Bailey son una solución provisoria hasta que se puedan reconstruir los pasos con hormigón.

De acuerdo con dos decretos municipales firmados en septiembre, cada puente cuesta 17.670.949,44 pesos por tres meses, con la posibilidad de renovar el convenio una vez vencido ese plazo. Asimismo se suma un seguro de 8.417.134,18 pesos, en favor de Provincia Seguros SA, informó el diario La Nueva. Si bien los decretos están fechados el 19 de septiembre, aclaran que su vigencia es retroactiva al 10 y 14 de junio, respectivamente.

Cada decreto explica que se busca "posibilitar el tránsito vehicular autorizado en ese lugar (con exclusión y prohibición de transeúntes), para uso exclusivo de vehículos livianos de menor porte, tales como automóviles, camionetas y motocicletas, con un límite de velocidad máximo de diez (10) km/h; con la exclusión y prohibición de vehículos pesados (camiones, equipos viales, etcétera, con un peso superior a 3.500 kg)". (DIB)

