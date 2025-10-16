jueves 16 de octubre de 2025
16 de octubre de 2025 - 14:36

Cuánto le cobra Nación a Bahía Blanca por el alquiler de dos puentes sobre el Canal Maldonado

El municipio tuvo que firmar un convenio con el Ejército argentino por colocar dos puentes provisorios para que la población pueda circular tras el temporal del 7 de marzo pasado.

Por Agencia DIB
Uno de los puentes de Bahía Blanca aportados por el Ejército. (Emilia Maineri/La Nueva.)

Uno de los puentes de Bahía Blanca aportados por el Ejército. (Emilia Maineri/La Nueva.)

Más noticias
Mauricio Macri saluda a Javier Milei.

A una semana de las elecciones, Macri volvió a respaldar a Milei pero le hizo un pedido clave
elecciones 2025: el peso del conurbano y los numeros que mira fuerza patria

Elecciones 2025: el peso del conurbano y los números que mira Fuerza Patria

Así lo informó la Municipalidad bahiense, que le paga al Ejército Argentino 43 millones de pesos por el alquiler de dos puentes Bailey que permiten la circulación de vehículos sobre el Canal Maldonado a la altura de las calles Malvinas y Santa Cruz.

La inundación destrozó el Canal y la mayoría de sus puentes, que conectan los sectores sur y norte de la ciudad. Estos Bailey son una solución provisoria hasta que se puedan reconstruir los pasos con hormigón.

De acuerdo con dos decretos municipales firmados en septiembre, cada puente cuesta 17.670.949,44 pesos por tres meses, con la posibilidad de renovar el convenio una vez vencido ese plazo. Asimismo se suma un seguro de 8.417.134,18 pesos, en favor de Provincia Seguros SA, informó el diario La Nueva. Si bien los decretos están fechados el 19 de septiembre, aclaran que su vigencia es retroactiva al 10 y 14 de junio, respectivamente.

Cada decreto explica que se busca "posibilitar el tránsito vehicular autorizado en ese lugar (con exclusión y prohibición de transeúntes), para uso exclusivo de vehículos livianos de menor porte, tales como automóviles, camionetas y motocicletas, con un límite de velocidad máximo de diez (10) km/h; con la exclusión y prohibición de vehículos pesados (camiones, equipos viales, etcétera, con un peso superior a 3.500 kg)". (DIB)

Temas
Ver más

A una semana de las elecciones, Macri volvió a respaldar a Milei pero le hizo un pedido clave

Elecciones 2025: el peso del conurbano y los números que mira Fuerza Patria

Milei: "El préstamo no está atado a las elecciones, es una decisión geopolítica"

Milei pone en venta cuatro centrales hidroeléctricas y hay alerta por Atucha

Kicillof recorrió obras y volvió a criticar a Javier Milei por la paralización de centros de infancia

Milei no participará del Coloquio de IDEA en Mar del Plata: Adorni irá en su lugar

Axel Kicillof, presente en la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025

Empleo público: hasta agosto de este año se eliminaron 57.621 puestos

Kicillof apura la recorrida de campaña y el kirchnerismo marcha a San José 1111

La Provincia criticó la intervención de EE.UU. y dijo que la economía se sostiene "con pulmotores"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Kreplak cuestionó al Gobierno por suspender la vacuna gratuita contra la fiebre amarilla

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Patricia Bullrich. 

Hay tres pedidos en la Justicia para que se investigue el nexo entre Machado, Lácteos Vidal y Patricia Bullrich

Por  Agencia DIB