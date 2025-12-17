Echado de Suárez, pedido por Pringles: la pelea por el policía que hizo un control de alcoholemia en una jineteada

Días pasados se divulgó que un policía ordenó un control de alcoholemia a la salida de una jineteada en Coronel Suárez , y terminó separado de la fuerza a pedido del intendente local, Ricardo Moccero , quien señaló que “los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja” . Ahora se sumó a la polémica el jefe comunal de Coronel Pringles , Lisandro Matzkin , quien solicitó formalmente para su distrito al oficial Martín César Guevara , el responsable del operativo de control de consumo de alcohol.

Refuerzan los controles de alcoholemia en lanchas y motos de agua en el río Paraná

Intendente criticó control de alcoholemia a la salida de una jineteada: "Los gauchos no toman Coca Cola", argumentó

Como señala La Nueva , Guevara era responsable de la comisaría de Pueblo San José y fue separado preventivamente días atrás tras el reclamo del intendente Moccero.

En la mañana de este miércoles, Matzkin le envió una solicitud formal al titular de la Superintendencia de Seguridad Interior Sur, comisario general Gonzalo Bezos , para incorporar a la comisaría de su ciudad a Guevara.

Matzkin afirmó que el planteo obedece a "la escasez de efectivos con la que contamos en el distrito en la actualidad" .

“Operativo ridículo”

La polémica en Suárez se originó a partir de las declaraciones públicas de Moccero, cuando tildó de "ridícula" la decisión del policía Guevara y avaló el enojo de varios vecinos y concurrentes al espectáculo, que habían protestado por la decisión de llevar a cabo el control de alcoholemia.

"Comparto la reacción de la gente irritada. Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo", declaró Moccero.

En ese sentido, y luego de un encuentro con instituciones y vecinos de Santa María, confirmó que le pidió a la Provincia la remoción del teniente Martín Guevara, responsable de la seccional de Pueblo San José.

“La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante -reconoció-. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”.

Sigue en Suárez

Más allá del reclamo del intendente, fuentes policiales confirmaron que el teniente Guevara "sigue en funciones" como jefe de la comisaría Tercera en Pueblo San José.

"Está en funciones, nunca se lo removió más allá del pedido que pudo haber hecho Moccero", explicó un vocero.

Fuente: Agencia DIB