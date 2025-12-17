Fue sobreseído el exjefe de la DDI Luján en causa por "robo agravado"

El exjefe de la DDI de Luján fue detenido en julio del año pasado.

El exjefe de la DDI Luján, comisario mayor José Ariel Vallejos, fue sobreseído en una causa por “robo agravado” en la que se encontraba imputado desde julio del año pasado. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Olavarría, del Departamento Judicial Azul, a cargo de la jueza Fabiana San Román, quien también dictó el sobreseimiento del comisario Martín Gonzalo Rodríguez.

Según informa ahora El Civismo de Luján, la resolución fue firmada el 29 de octubre y notificada el 6 de noviembre. En el fallo, la magistrada hizo lugar a las oposiciones presentadas por las defensas de ambos imputados y decretó sus sobreseimientos en la causa “Cruz, Diego Gastón y otros por robo agravado por su comisión en poblado y en banda, robo agravado por comisión con efracción y robo agravado (campestre)”, tramitada ante la Fiscalía Nº 15 de Bolívar. La jueza concluyó que no existían elementos probatorios suficientes para sostener la acusación ni avanzar hacia una instancia de juicio.

Vallejos había sido detenido en julio de 2024, cuando se desempeñaba al frente de la División Delitos Especiales de Investigaciones, luego de haber sido jefe de la DDI Luján durante 2023. En ese contexto, fue vinculado a una presunta organización delictiva integrada por policías y exmiembros de fuerzas de seguridad.

Robo en Bolívar La investigación se originó a partir de un asalto ocurrido el 10 de abril de 2024 en Bolívar, donde la víctima fue maniatada y golpeada por delincuentes que actuaron vestidos con uniformes de la Policía Federal. Según el expediente, los asaltantes -cinco en total- buscaban dinero y documentación, aunque finalmente se llevaron papeles vinculados a propiedades inmobiliarias.

El caso generó repercusiones políticas e institucionales debido a la presunta participación de Martín Ramos, yerno del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, señalado como nexo entre los autores del hecho y altos mandos policiales bonaerenses. A raíz de esas sospechas, Vallejos y el entonces subjefe de la Policía Bonaerense, comisario general Héctor Cisneros, fueron desafectados de la fuerza. Los procedimientos incluyeron allanamientos en los domicilios de Vallejos, de Rodríguez -quien se desempeñaba como secretario personal de Cisneros- y de Ramos. Además, fueron detenidos Paula Karina Fernández, señalada como presunta cabecilla de la banda; Carlos Francisco Rossi, vinculado a la ex SIDE y al Ejército; y César Manuel Almirón, gendarme retirado y titular de una empresa de seguridad. Con el sobreseimiento dictado por la jueza San Román, Vallejos quedó desligado de toda imputación penal en la causa. Fuente: Agencia DIB

