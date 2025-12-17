miércoles 17 de diciembre de 2025
17 de diciembre de 2025 - 10:58

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a los estatales "con gran esfuerzo pese a la gestión nacional"

Los empleados provinciales tendrán depositado su medio aguinaldo el sábado 20 de diciembre, “en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia”, se aseguró.

Por Agencia DIB
Una persona sacando dinero de un cajero.
Una persona sacando dinero de un cajero.
Se confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo a los estatales.

Se confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo a los estatales.

El Gobierno bonaerense, que este lunes último había destacado que “los estatales iban a cobrar el medio aguinaldo antes de las Fiestas”, ahora confirmó la fecha: será el sábado 20 de diciembre. Esta fecha también abarca a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Más noticias
La obligación de estar bien, entre otros temas, puede profundizar estados de ansiedad, tristeza o soledad.

Efecto Fiestas: en diciembre aumentan un 20% las consultas por salud mental
El itinerario actualizado de la Expedición del CONICET y la UBA.

La nueva expedición del CONICET y la UBA navega frente a la costa bonaerense

En un comunicado, la Provincia explicó: "En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre".

“Crisis transversal”

El texto agrega: “La economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios. A esto se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $ 12,9 billones”.

“Con gran esfuerzo”

Continúa: “Es en ese marco en el que, con gran esfuerzo, el Gobierno provincial cumple con esta obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado”.

“Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo”, cierra el texto.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Efecto Fiestas: en diciembre aumentan un 20% las consultas por salud mental

La nueva expedición del CONICET y la UBA navega frente a la costa bonaerense

Mar del Plata: al menos tres mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Récord de trasplantes y donantes de órganos: 4.497 personas salvaron o mejoraron su vida en 2025

Fin de año en La Plata: una capital que se vacía al calor del éxodo universitario

Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

Súper gripe del hemisferio norte: las recomendaciones de los infectólogos para quienes estén por viajar a Europa

Cruce entre la industria aceitera y los gremios por el paro de la CGT

Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron muerto a un soldado que cumplía tareas de vigilancia

Atropellan y matan a un bombero que combatía un incendio en El Palomar

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los bomberos de Mar del Plata pudieron evacuar a decenas de personas del geriátrico.

Mar del Plata: al menos tres mujeres murieron en el incendio de un geriátrico

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Sandro, de Banfield para todo el Conurbano. video

"Sandro Conurbano", el disco homenaje de la Universidad Nacional de Avellaneda