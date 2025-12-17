Termos y truchos: incautaron mercadería por unos 107 millones de pesos en varios operativos

En varios allanamientos realizados en localidades de los partidos bonaerenses de San Miguel, Malvinas Argentinas y José Clemente Paz la Policía incautó mercadería apócrifa por un valor superior a 100 millones de pesos. Se trata de productos de conservación térmica, como jarras, vasos, termos y recipientes, todos imitación de la marca Stanley.

Los productos, además de venderse a un precio mucho menor que el de los originales, presentaban características de color, material y diseño que evidenciaban ser imitaciones de baja calidad. Según se informó, cuatro personas quedaron detenidas e imputadas.

El valor de mercadería incautada en los operativos ronda los $107.000.000, en tanto se comprobó que entre los cinco lugares registrados sumaban seis empleados informales que trabajaban en los sectores de atención al público y depósito, unas 8 horas diarias, por un sueldo promedio de $650.000.

Se indicó del riesgo de adquirir este tipo de productos, ya que están fabricados con acero inoxidable no apto para contacto con alimentos y pueden ocasionar quemaduras.

