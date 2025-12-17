Control de alcoholemia y polémica: "Lo que pasó después de la jineteada fue la gota que rebalsó el vaso"

Sigue la polémica por el control de alcoholemia a la salida de una jineteada en Coronel Suárez . Primero, el intendente local, Ricardo Moccero , criticó el operativo y pidió apartar al policía a cargo, el teniente Martín César Guevara . Sin embargo, entró en acción también el jefe comunal de Coronel Pringles , Lisandro Matzkin , quien solicitó formalmente a Guevara para su distrito. Y ahora volvió a tomar la palabra el suarense Moccero, quien dijo que en realidad pidió el apartamiento del policía “por otras cosas", no por la realización del control.

Echado de Suárez, pedido por Pringles: la pelea por el policía que hizo un control de alcoholemia en una jineteada

Más allá de que el jefe comunal fue denunciado por un particular por posible incumplimiento de los deberes de funcionario, en declaraciones al sitio La Nueva , Moccero dijo que "los controles de alcoholemia los hace inspección municipal con apoyo de la Policía y lo que hizo Guevara fue un desacato; se cortó solo, ni a su jefe le avisó. Y no consultó al municipio, que es el responsable del control".

Y Moccero fue más allá: "Este policía tiene denuncias por falta de transparencia, que ya fueron informadas a la Auditoría General de Asuntos Internos, cuyo responsable es Darío Ricardo Díaz. Por eso es mentira que lo sacamos o pedimos sacarlo porque hizo un control de alcoholemia, el tipo está denunciado por otras cosas", sostuvo, citado por La Nueva.

Guevara, titular de la comisaría Tercera de Pueblo San José, es señalado como quien dio la orden para realizar el retén de seguridad a la salida de la jineteada que organizó el club El Progreso de Pueblo Santa María. En principio, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense ratificaron la continuidad de Guevara en su puesto, pese a que hubo otros intendentes de la región que se interesaron en sumar al uniformado a sus jurisdicciones . Sin embargo, el jefe comunal de Suárez consideró que en un tiempo "lo va a terminar separando Asuntos Internos, cuando empiece a llamar a los denunciantes".

Dice La Nueva, trascendió que las denuncias contra Guevara apuntarían a supuestos pedidos de sobornos a organizadores de espectáculos, entre otros delitos que están siendo investigados no solo en Asuntos Internos, sino también en el ámbito penal. "Lo que pasó después de la jineteada fue la gota que rebalsó el vaso", advirtió el intendente.

Y respecto de sus críticas al control, Moccero aclaró que de ninguna manera está en contra de la ley de alcoholemia. "Por el contrario, la respetamos a rajatabla y prácticamente se eliminaron los accidentes en el horario de mayor siniestralidad, que es a la madrugada", dijo.

Polémica en Coronel Suárez

Tal como informó la agencia DIB este fin de semana, un operativo de tránsito realizado a la salida de una jineteada en Pueblo Santa María (Coronel Suárez) generó un escándalo en la comunidad, al que se sumó el propio intendente del distrito.

El jefe comunal, Ricardo Moccero, estuvo presente en una reunión con las fuerzas vivas y vecinos de la colonia. Allí no solo validó el malestar de la gente, sino que realizó anuncios contra la cúpula policial local, de acuerdo con el diario El Orden de Pringles.

La situación que generó polémica tuvo lugar después de una jineteada organizada el fin de semana del 6 y 7 de diciembre por el Club El Progreso. A la salida del predio se montó un operativo que habría sido ordenado desde la Comisaría 3ª de Pueblo San José, a cargo del teniente Martín Guevara, y, según trascendió, se inspeccionó a unas 200 personas, describe Radio Coronel Suárez. Tras las quejas y las acusaciones tendientes a asociar el control con fines recaudatorios, el intendente Moccero mantuvo el encuentro con las instituciones y vecinos de Santa María.

En una entrevista durante esa reunión, Moccero fue contundente: "Comparto la reacción de la gente irritada", dijo, a la vez que aseguró que el operativo montado a las 7 de la tarde fue "ridículo". En esa misma línea, justificó el consumo de alcohol en este tipo de eventos tradicionales; en la Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero. "Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da (positivo)", argumentó.

Moccero confirmó que tomó medidas contra quien lideró el control: "Me hice cargo en forma personal y le pedí al ministro la separación del cargo del teniente Guevara", anunció, en referencia al responsable de la Comisaría de Pueblo San José. "La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante".

Siempre de acuerdo con El Orden, en otro tramo de la entrevista el intendente sugirió que los controles de alcoholemia deberían realizarse recién en la madrugada. "Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana", indicó. Y agregó a futuro: "Si la gente se va antes de las 4 de la mañana, no la van a parar; pero si se van 4 y 5, seguramente van a tener control".

Pedido por el policía

Tras las declaraciones del intendente, el jefe comunal de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, solicitó formalmente para su distrito al oficial Martín César Guevara. En la mañana de este miércoles, Matzkin le envió una solicitud formal al titular de la Superintendencia de Seguridad Interior Sur, comisario general Gonzalo Bezos, para incorporar a la comisaría de su ciudad a Guevara. Matzkin afirmó que el planteo obedece a "la escasez de efectivos con la que contamos en el distrito en la actualidad", publicó esta mañana DIB.

Fuente: Agencia DIB