Las jubilaciones de abogados bonaerenses, en crisis: la obra social se lleva casi todo lo que cobran

Mi9les de abogados jubilñados, con serio problemas por la quita de un subsidio.

Un caso que llegó a la justicia sacó a la luz una crisis que afecta a un número importante de abogados que perciben sus haberes a través de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que se desató luego de que la entidad retirara subsidios a su obra social.

El caso se conoció a raíz de una denuncia formulada por un abogado platense de 80 años, quien presentó un recurso de amparo ante el juzgado en los Civil y Comercial 21 de la capital provincia. El hombre alegó que como efecto de la quita de subsidios, se ve obligado a elegir entre percibir su haber o mantener su cobertura médica.

Esto se produce porque al retirarse el subsidio de la Caja a la Obra social -que se llama CASA- a la cuota asistencial se encareció tanto que se lleva casi la totalidad de los haberes mínimos. Según supo DIB, la cuenta sería la siguiente: el haber mínimo está en torno a los $800.000, mientras que la cuota asistencial llega a los 700.000.

El cambio se realizó en julio de 2023: hasta ese momento, el subsidio a la cuota llegaba al 100%-. Pero se aplicó en forma progresiva, por lo que el impacto pleno recién se produce ahora.

Casi 2500 afectados La medida afecta a un universo de 2.473 jubilados y pensionados. Según la demanda, muchos beneficiarios —especialmente pensionados— se ven obligados a poner dinero de su propio bolsillo para no quedar desamparados, ya que el costo de la salud supera el monto del haber que reciben. En el caso puntual denunciado, el abogado patrocinante Marcelo Szelagowski explicó que el demandante reconstruyó que su ingreso real de bolsillo cayó de $650.000 en septiembre a poco más de $80.000 en octubre y noviembre. En diciembre, tras abonar la cuota, percibió solo $60.000. Fuente: Agencia DIB.

Temas Jubilaciones