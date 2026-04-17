viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 19:23

Crimen de Fernando Báez Sosa: desestimaron el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El rugbier, condenado a la pena de 15 años por ser partícipe necesario, seguirá detenido.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Lucas Pertossi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a la pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario en el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en 2020.

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Los magistrados no hicieron lugar al planteo de la defensa, a cargo de Rolando Enrique Brown, que consideró que hubo un "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva”.

La fiscalía de juicio N°8, representada por Juan Manuel Dávila, consideró la medida “como una forma de adelanto de pena” y destacó que se realizó el juicio oral en tiempo y forma y que la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Además, destacaron que se había “rechazado el Recurso Extraordinario Federal”, por lo que sólo resta “la resolución de la queja presentada" y esto permite "garantizar el doble conforme requerido”.

El texto asumió que “si bien es cierto que el riesgo de entorpecimiento probatorio perdió relevancia”, esto “no agota el análisis de los presupuestos cautelares y que el riesgo de fuga no sólo subsiste, sino que se encuentra notablemente intensificado a partir del dictado de una sentencia condenatoria por un delito de extrema gravedad”.

Fuente: Agencia DIB

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