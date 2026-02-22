Conmoción en la Costa: un joven motociclista falleció en Villa Gesell al caer en los médanos

Un joven motociclista murió en un accidente en los médanos en Villa Gesell.

Un joven motociclista de 28 años oriundo de Ensenada murió este sábado en Villa Gesell luego de sufrir un violento accidente con su moto en los médanos de la zona norte del distrito, en el marco de una nueva edición del Enduro del Verano.

La víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán. De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y de emergencias, el joven circulaba por la arena cuando se encontró con un médano “cortado”, es decir, con una abrupta modificación en el terreno que no habría logrado advertir a tiempo. Siempre según los primeros datos, manejaba sin casco ni los elementos de protección correspondientes.

Asistencia al joven motociclista Según informó el sitio El Fundador, Tras la caída, personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar para asistirlo. Minutos después intervino el equipo del sistema de emergencias, que procedió a la intubación, administró adrenalina y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado en ambulancia hacia el hospital local. Pese al intenso trabajo de los rescatistas y profesionales de la salud, el joven ingresó al nosocomio sin signos vitales.

Enduro del Verano El trágico episodio se produjo en un fin de semana de fuerte movimiento turístico en Villa Gesell, atravesado por la masiva presencia de público vinculada al Enduro del Verano, considerada la competencia de motos y cuatriciclos más convocante de América. La noticia generó conmoción tanto en la ciudad balnearia como en Ensenada, donde familiares, amigos y allegados expresaron su dolor en redes sociales.

Según trascendió, Alemán contaba con antecedentes penales y había estado detenido en el pasado. Registraba causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones. Además, voceros indicaron que estaba siendo investigado en una causa vinculada a presuntas actividades relacionadas con la comercialización de drogas en la región. Fuente: Agencia DIB

