Con la paritaria trabada, la UTA advierte que si no hay acuerdo el martes habrá paro de ómnibus

Un paro podría afectar el funcionamiento de los ómnibus en el área metropolitana de Buenos Aires , de acuerdo a una advertencia que lanzó esta tarde la Unión Tranviarios Automotor, luego de que fracasara una reunión de paritarias con las cámaras patronales para intentar acordar un aumento salarial para los choferes.

De la reunión de paritarias, que se realizaron en el Ministerio de Trabajo, participaron las cámaras empresarias del sector, AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA y los representantes de la UTA . Terminó sin acuerdos, comunicó el gremio y esa falta de resultados aumenta la tensión.

Durante la audiencia, el sindicato que encabeza Roberto Fernández presentó una "última versión de propuesta de incremento salarial", ajustada a las discusiones previas. La UTA llegó a esta instancia luego de rechazar por "burla" un ofrecimiento anterior del 1% , al considerar que los salarios actuales no alcanzan para "sostener un hogar".

Ante la falta de una respuesta concreta, el gremio resolvió mantener el estado de alerta y dejó en claro que no permitirá que los trabajadores sean "rehenes" de la disputa financiera entre las empresas y el Ejecutivo nacional encabezado por Javier Milei.

Desde las cámaras empresarias reiteraron su voluntad de avanzar hacia una "justa recomposición salarial", pero condicionaron cualquier aumento a la aprobación de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte.

Según plantearon, el sistema atraviesa un " estrangulamiento financiero" debido al atraso en el pago de subsidios y advirtieron que el 40% de las firmas se encuentra al borde de la quiebra.

Trabajo fijó una nueva audiencia virtual para el martes 27 de enero a las 15. Sin embargo, la UTA advirtió que, si no surge una respuesta concreta, avanzará con un plan de lucha que podría incluir un paro total en todas las líneas de corta y media distancia del AMBA, lo que afectaría a millones de usuarios.