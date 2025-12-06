sábado 06 de diciembre de 2025
6 de diciembre de 2025 - 14:41

Comenzó el fin de semana largo con intenso movimiento vehicular hacia la Costa Atlántica

Se espera un aluvión turístico en los balnearios bonaerenses en el último “finde” largo del año.

Por Agencia DIB
Fuerte tránsito hacia la Costa Atlántica.

Los principales accesos a la Costa Atlántica registran este sábado un importante caudal de vehículos desde las primeras horas de la mañana, según informó Aubasa. La combinación de buen clima y fin de semana largo volvió a reforzar el tránsito en dirección a Mar del Plata y las ciudades balnearias, que se consolidan como los sitios más buscados para este fin de semana largo.

El pueblo más austral de la provincia de Buenos Aires encanta a los viajeros curiosos
Verano

El pueblo escondido en el confín de la Costa Atlántica, donde reinan el mar, la pesca y la quietud
La Costa Atlántica bonaerense. 

El SMN pronostica más calor que lo normal en la costa atlántica bonaerense este verano

En la Autovía 2, el peaje de Samborombón muestra uno de los mayores volúmenes de circulación: miles de vehículos avanzan en sentido a la Costa y un número considerable regresa hacia la Ciudad de Buenos Aires. En este tramo, por la mañana se registraban unos 1.800 vehículos por hora hacia la Costa Atlántica.

Mientras tanto, en el peaje de Maipú, también se da movimiento constante rumbo a Mar del Plata, con unos 600 coches ingresando por hora.

Por Ruta 11

En tanto, la Ruta 11 mantiene un flujo intenso a la altura del peaje La Huella, una de las principales vías de acceso a los destinos del Partido de La Costa, Pinamar y Villa Gesell. Allí se registraron cerca de 1.350 vehículos en sentido a la Costa Atlántica cada hora.

El movimiento vehicular se mantiene sostenido y no se descartan demoras en distintos tramos, especialmente en accesos a peajes y zonas de mayor carga turística. Desde Aubasa reiteraron la importancia de circular con precaución y respetar las velocidades máximas ante la alta densidad de tránsito.

Fuente: Agencia DIB

El VW Gol Trend del Ministerio de Seguridad bonaerense quedó destruido.

Ruta 3: dos muertes en dos tremendos accidentes

