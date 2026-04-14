Colectivos: la Provincia reforzará los subsidios y Nación estudia reestructurar el sistema

El Gobierno de Axel Kicillof anunció que otorgará a las empresas de colectivos un refuerzo en los subsidios que reciben, para ayudarlas a afrontar los costos crecientes y contribuir a que se destrabe el conflicto que mantienen con la administración nacional, que recibirá este martes al sector.

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Las compañías transportistas vienen concretando una medida de fuerza con frecuencias reducidas en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , lo que genera graves problemas a trabajadores.

En ese contexto, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci , se reunió con representantes de las cámaras del sector y les dijo que habrá un refuerzo en los subsidios que reciben. “Pedí reunirnos para escucharnos y analizar alternativas. La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el transporte”, dijo.

Asimismo, el funcionario de la gestión Kicillof destacó: “Estamos trabajando para sostener al sector. Tenemos sensibilidad social para entender la reducción del servicio por el impacto del combustible, una situación que desató Nación y que no estaba en los planes”.

El subsidio de abril se pagará anticipado y con un aumento del 65%, anticipó el ministro. Usualmente, este incremento es del 50%. Sin embargo, “si la Nación no cumple sus obligaciones, el esfuerzo de la Provincia no alcanza”, lamentó Marinucci.

Reunión con Nación por los colectivos

Más allá de este gesto de la Provincia, funcionarios del Gobierno de Javier Milei se reunirán con las cinco cámaras empresarias de colectivos del AMBA para discutir “una reestructuración integral del sistema”.

Asistirán los representantes de las cinco cámaras del sector (AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP). Participarán de una mesa técnica orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de la deuda por subsidios cercana a los $120.000 millones.

La gestión de Javier Milei debe elegir cómo destrabar el conflicto en el sistema de transporte público automotor. Si aumenta las partidas de subsidios, debería afrontar un mayor gasto fiscal, algo que de por si el Gobierno rechaza. Otra alternativa sería habilitar una suba adicional del boleto, que tendría un impacto directo en el índice de precios al consumidor (IPC) y en los bolsillos de los pasajeros.