Claudia Villafañe protagonizó un choque y sus hijas hablaron sobre su estado de salud

La empresaria sufrió un evento vial y debió someterse a una revisión médica. Qué dijeron Dalma y Giannina.

Agencia DIB
La empresaria Claudia Villafañe.&nbsp;

La empresaria Claudia Villafañe. 

La empresaria y madre de Dalma y Giannina Maradona, Claudia Villafañe, chocó con su auto en el barrio porteño de Núñez y, por fortuna, solo sufrió un golpe en la cabeza y no tuvo lesiones graves.

En tanto, tanto Dalma como Giannina se refirieron en sus redes sociales al estado de salud de su madre. “Es cierto que mi mamá chocó..., lo que no es cierto es que su vida corre peligro”, escribió la menor de las Maradona. Y añadió: “Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”.

Gianina Maradona

Más abajo, en la misma historia de Instagram, la joven mostró su bronca con la prensa que informó que Villafañe “corría peligro” y sumó: “Mi hijo y mis amigos/familia ya saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”.

Por su parte, Dalma, de carácter más aguerrido, no se quedó atrás y también hizo su descargo en su cuenta de Instagram. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero que tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, escribió. “¿Esta gente tiene familia? ¿Madre? ¿Hijos?”, se preguntó.

Dalma Maradona

“Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”, cerró.

¿Cómo fue el choque?

Este martes por la mañana, Claudia Villafañe circulaba en su vehículo cuando hizo un giro en “U” en un lugar no permitido. Esa maniobra provocó un leve impacto contra un vehículo particular que circulaba por la zona, en inmediaciones del Puente Labruna, sobre la avenida Udaondo.

De acuerdo al informe oficial la conductora del otro rodado resultó ilesa, mientras que Villafañe sufrió una lesión superficial en la zona de la cabeza. “Fue un choque nada más”, aseguró la propia Claudia en diálogo con la periodista Marina Calabró. (DIB)

