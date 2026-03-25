miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 10:38

Ciudadanía española: advierten por severas demoras para tramitarla

El consulado español aseguró que habrá demoras por las más de 645.000 solicitudes de argentinos que quieren obtener la ciudadanía tras la Ley de Nietos.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la Ley de Nietos.&nbsp;

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El Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires (CRE), un órgano asesor del consulado, difundió un comunicado en el que advierte que los trámites van a demorar mucho más de lo esperado como consecuencia de la alta demanda en los tres años que estuvo en vigor la denominada Ley de Nietos.

"Por motivos legales, los expedientes recibidos se analizan por orden cronológico según la fecha de presentación. De este modo, el orden de prelación lo marca la fecha de recepción de cada expediente en este Consulado General de forma que, los que antes presentaron, antes serán revisados y resueltos", explicaron.

También reiteraron que "la resolución adoptada se comunicará directamente al interesado por el correo electrónico que facilitó en el momento de la solicitud".

Hace unos días, las autoridades consulares ya habían reconocido que, por el alto volumen de solicitudes recibidas, "los sistemas informáticos del Consulado no permiten procesar con la velocidad necesaria el elevado número de trámites digitales, lo que prolonga los tiempos de gestión".

Hasta el 31 de julio de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática había registrado 876.321 solicitudes de nacionalidad española bajo la ley en todo el mundo, de las cuales 366.579 correspondían a personas residentes en Argentina. Esto representa un 42% del total global, con 174.277 argentinos que ya obtuvieron la ciudadanía.

El último semestre del año pasado, en tanto, evidenció la magnitud del fenómeno: 298.701 nuevas solicitudes fueron ingresadas. En Buenos Aires se concentran además otros 220.000 pedidos en los consulados de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza.

Fuente: Agencia DIB

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