Cinco detenidos en la Provincia durante la jornada electoral

Cinco personas fueron detenidas este domingo en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, acusadas de delitos como hurto, violencia de género, abuso sexual y estafas. Los procedimientos se llevaron a cabo en los establecimientos donde los sospechosos se presentaron a emitir su voto, tras tareas previas de vigilancia e inteligencia por parte de las fuerzas policiales.

El primer caso se registró en Trenque Lauquen , donde personal de la DDI local detuvo a Martín Alejandro Heim, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente por una causa de hurto. Los investigadores habían establecido que el imputado acudiría a votar en la Escuela Primaria N°3, ubicada en calle Di Gerónimo 650.

Tras un operativo discreto de seguimiento, Heim fue interceptado al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington, y quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen, a cargo del doctor Pueblas.

Horas más tarde, en La Matanza , agentes de la DDI departamental realizaron dos detenciones por causas de abuso sexual gravemente ultrajante, ambas tramitadas por la UFI N°1 de Violencia de Género.

El primero de los arrestos ocurrió en la Escuela Primaria N°209, en la calle Gamarra 8510, de Virrey del Pino, donde un hombre de 35 años fue aprehendido sin resistencia luego de sufragar. El segundo operativo tuvo lugar en la Escuela Primaria N°43, ubicada en San Pedro 502, La Tablada, donde el personal policial aguardó la salida del acusado para detenerlo de manera inmediata. Ambos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

Detenido en La Plata

En La Plata, efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Novena concretaron la detención de un hombre acusado de violencia de género, en el marco de la causa IPP 51905/25.

Según fuentes policiales, el imputado fue seguido hasta el Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en calle 67 entre 116 y 117, donde se había presentado a votar. Tras emitir el sufragio, fue interceptado y reducido sin incidentes, y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que dispuso su comparecencia a primera audiencia este lunes.

El último de los procedimientos tuvo lugar en Moreno, donde un hombre fue arrestado al mediodía acusado de estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”, en una causa radicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo se desarrolló en la Escuela de Educación Especial N°501, situada en calle Tucumán al 200. Según informaron las fuentes, el procedimiento se activó luego de que las autoridades de mesa alertaran sobre la presencia del prófugo. Al salir del establecimiento, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del doctor Bebebino.

Fuentes policiales destacaron que las capturas fueron posibles gracias al cruce de información entre las dependencias judiciales y las fuerzas de seguridad. En todos los casos, los investigadores contaban con datos precisos sobre los lugares donde los imputados debían votar, lo que permitió montar operativos de vigilancia simultáneos en distintos puntos del territorio bonaerense.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial valoraron el resultado de los procedimientos y remarcaron que los operativos especiales en jornada electoral tienen como objetivo “garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales sin alterar el desarrollo normal del acto democrático”.