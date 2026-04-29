Cierra el complejo Cariló Golf: "La situación se volvió económicamente inviable"

En el marco de un complejo escenario económico y judicial, Cariló Golf anunció el cierre de sus puertas a fines de abril, tras confirmar que la operación del complejo se volvió “económicamente inviable” .

La Anmat prohibió un bótox y la venta de un medicamento para adelgazar

A través de un comunicado oficial, la administración del predio de 41 hectáreas ubicado en el centro geográfico de la localidad balnearia explicó que la decisión se tomó tras años de sostener una operación con pérdidas operativas constantes.

“Cerramos nuestras puertas a fines de abril, en el marco de una situación que se volvió económicamente inviable tras años de pérdidas operativas y restricciones judiciales ”, señalaron en un texto compartido en sus redes sociales.

Allí destacaron que “el terreno, de carácter privado y zonificado para viviendas unifamiliares, enfrenta una situación económica y judicial que vuelve inviable la operación actual”, por lo que “se impulsa una alternativa que busca mantener más del 50% del espacio como golf”.

Viviendas

Ampliaron: “El predio es de carácter privado y fue adquirido en 2018. De acuerdo con la normativa vigente, se encuentra zonificado como Residencial Unifamiliar Cariló (RUC), que lo habilita para el desarrollo de viviendas unifamiliares. Desde su adquisición, la intención fue sostener la actividad golfística, entendiendo que este tipo de desarrollos, por su naturaleza, requieren de actividades complementarias que permitan sostener su funcionamiento en el tiempo”.

Resaltaron, además, que “Cariló Golf no cuenta con socios que aporten una cuota social”.

El hotel que no fue

Así, “se impulsaron alternativas complementarias, como el desarrollo de un hotel que permitieran financiar su continuidad. Esta iniciativa fue aprobada por la Municipalidad de Pinamar mediante la Ordenanza 6087/21, pero posteriormente judicializada, quedando sujeta a una medida cautelar que impidió su avance”.

“En este contexto, y tras años de sostener la operación con pérdidas, se tomó la decisión de cerrar el golf”, lamentaron.

En busca de una alternativa

De todos modos, “se encuentra en evaluación un proyecto que contempla una cancha de 9 hoyos y 60 lotes de uso unifamiliar (residencias particulares). Esta propuesta busca compatibilizar la normativa vigente, el carácter privado del predio y la necesidad de sustentabilidad económica, con la preservación del entorno y la identidad de Cariló”.

“El cierre no es un punto final, sino una instancia necesaria para encontrar una alternativa que permita sostener, al menos en parte, la actividad golfística en el futuro. El proyecto se encuentra actualmente en trámite ante las autoridades municipales”, finaliza el comunicado.

“Preocupación”

Por su parte el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, dijo en declaraciones a La Nación que la decisión tomada por los responsables del Cariló Golf “genera preocupación” porque entiende que la institución y el deporte que concentra “son parte de la identidad del lugar”.

Pero advirtió que la nueva iniciativa de sus dueños debe ser recibida y analizada en cuanto a las normativas vigentes para el distrito, de modo de “garantizar el cuidado del entorno y la identidad de Cariló”.

Fuente: Agencia DIB