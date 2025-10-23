Chocaron dos trenes de la Línea Urquiza en San Miguel: al menos doce heridos

Al menos 12 personas resultaron heridas al chocar dos formaciones de la Línea Urquiza en San Miguel.

Un accidente ferroviario ocurrido este jueves por la noche en el partido bonaerense de San Miguel dejó al menos doce personas heridas. El hecho tuvo lugar en la estación General Lemos, en la localidad de Campo de Mayo , cuando dos trenes de la Línea Urquiza colisionaron al ingresar a la terminal.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo poco antes de las 20 horas, cuando ambas formaciones ingresaban a la estación por vías separadas. En la zona de cambio de vías, uno de los trenes -que se dirigía hacia Federico Lacroze, cabecera de la línea- descarriló y chocó lateralmente contra el otro.

El conductor de la formación número 11, Cristian Sánchez (38 años), explicó que su tren se salió de las vías en el momento del cruce. Tanto él como su colega al mando del otro tren, Carlos Araujo (31), resultaron ilesos.

Desde la concesionaria Metrovías, recientemente renovada en su contrato de operación, definieron el hecho como un “rozamiento entre formaciones” y aseguraron que las causas “se encuentran bajo investigación”. Sin embargo, las imágenes y testimonios daban cuenta de un fuerte impacto: hierros retorcidos, asientos destruidos y pasajeros en estado de shock.

El SAME atendió a los heridos

El SAME asistió en el lugar a una docena de personas, la mayoría con golpes y crisis nerviosas. Un hombre sufrió cortes en las piernas y fue trasladado a un hospital zonal. Otros heridos se acercaron por sus propios medios al Hospital Larcade, donde fueron atendidos.

Entre los heridos identificados figuran Walter Cuestas (52 años), José Fernández Larramendia (48), Mariano Pucheco (32), Emanuel Ramírez (32), Lucas Pauricio (43), Carlos Barrionuevo (35) y Sylen Narváez (24).

tren3

Apenas se produjo el impacto, se cortó la luz dentro de los vagones, lo que incrementó el pánico entre los pasajeros. “No sabíamos qué pasaba, todo fue oscuridad y gritos”, contó uno de ellos.

En el lugar continuaban trabajando anoche bomberos voluntarios, personal de la Policía Federal y peritos judiciales, mientras el servicio de la Línea Urquiza permanecía interrumpido a la espera de las primeras pericias.