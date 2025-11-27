"Chiqui Tapia botón": el canto que saltó de las canchas al recital de Andrés Calamaro

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

En medio del último recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena se vivió un inesperado momento cuando gran parte del público empezó a cantar contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El cántico repetía la frase “Chiqui Tapia botón”, una frase habitual en el ámbito futbolero, y que estalló en los últimos días tras el título “de escritorio” otorgado a Rosario Central.

El show transcurría con normalidad hasta que el estadio comenzó a acompañar el cántico, que se extendió por varios segundos. El artista no hizo referencia directa al episodio, pero la situación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Viral Luego del recital, asistentes y usuarios compartieron videos del canto en plataformas como X e Instagram, donde el fragmento se viralizó con miles de visualizaciones en pocas horas.

En el recital de Calamaro la gente le canta al Chiqui Tapia, ya consiguieron que esto traspase una puteada en Twitter. El pueblo se está empezando a expresar. pic.twitter.com/1xCqb1uNlX — Matias Coffe (@MatiasCaffe) November 27, 2025 Los cánticos futboleros en recitales no son algo nuevo, pero el hecho de que surgiera en un concierto de Andrés Calamaro llamó la atención. La frase dirigida a Tapia se ha vuelto recurrente en distintos eventos masivos y reflejó el clima de tensión que rodea a la dirigencia del fútbol argentino.

