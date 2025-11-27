jueves 27 de noviembre de 2025
27 de noviembre de 2025 - 10:12

"Chiqui Tapia botón": el canto que saltó de las canchas al recital de Andrés Calamaro

El público mostró su descontento con el accionar del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que le otorgó un polémico título “de escritorio” a Rosario Central.

Por Agencia DIB
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.&nbsp;

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. 

En medio del último recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena se vivió un inesperado momento cuando gran parte del público empezó a cantar contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El cántico repetía la frase “Chiqui Tapia botón”, una frase habitual en el ámbito futbolero, y que estalló en los últimos días tras el título “de escritorio” otorgado a Rosario Central.

Más noticias
Novedades para el mundo del cine.

Crean por ley un "INCAA bonaerense" para fomentar el cine y atraer inversiones
Flavia Terigi, la elegida para Educación. 

El Senado designó a Flavia Terigi al frente de Educación bonaerense

El show transcurría con normalidad hasta que el estadio comenzó a acompañar el cántico, que se extendió por varios segundos. El artista no hizo referencia directa al episodio, pero la situación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

Viral

Luego del recital, asistentes y usuarios compartieron videos del canto en plataformas como X e Instagram, donde el fragmento se viralizó con miles de visualizaciones en pocas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiasCaffe/status/1993865929181286597?s=20&partner=&hide_thread=false

Los cánticos futboleros en recitales no son algo nuevo, pero el hecho de que surgiera en un concierto de Andrés Calamaro llamó la atención. La frase dirigida a Tapia se ha vuelto recurrente en distintos eventos masivos y reflejó el clima de tensión que rodea a la dirigencia del fútbol argentino.

Temas
Ver más

Crean por ley un "INCAA bonaerense" para fomentar el cine y atraer inversiones

El Senado designó a Flavia Terigi al frente de Educación bonaerense

Noviembre se va con tormentas y descenso de temperatura en la provincia de Buenos Aires

Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y asignaciones familiares

Compromiso productivo: el sector empresarial financiará obras hidráulicas

Tragedia en Mar del Plata: una joven periodista murió al caer desde un acantilado de 25 metros

San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera

Se retiró el arquero de Aldosivi que rompió un récord del "Loco" Gatti

Bendu: el mega shopping que transformará la entrada al puerto de Mar del Plata

Monte Hermoso: condenado a 18 años de cárcel por abusar de su hija seguirá en libertad

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades para el mundo del cine.

Crean por ley un "INCAA bonaerense" para fomentar el cine y atraer inversiones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La nueva promoción de Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas lanza "Aerolíneas Friday" con descuentos y financiación para volar por todo el país

Por  Agencia DIB