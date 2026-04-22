Chascomús: sin obra pública, proponen un Círculo de Ahorro Previo para hacer pavimentos

Las calles serían de hormigón intertrabado. Y tanto los proveedores como la mano de obra sería de Chascomús.

Los bloques Fuerza Patria-PJ y UP-UXCH ingresaron un proyecto de ordenanza para crear un sistema de consorcios vecinales que financie asfalto e intertrabado. La iniciativa, que busca sortear la falta de fondos externos, será tratada este jueves 23 de abril en el Concejo Deliberante de Chascomús .

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Se trata del Programa Municipal de Ahorro Previo para Infraestructura Vial, un proyecto que busca que el municipio y los vecinos, de forma mancomunada, puedan costear la pavimentación de sus cuadras, informó El Cronista de Chascomús.

Según los fundamentos del proyecto, la detención de las obras viales no solo afecta la transitabilidad y la seguridad, sino que también perjudica el patrimonio de los vecinos y el desarrollo productivo local.

El proyecto faculta al Ejecutivo a priorizar el uso de pavimento articulado (intertrabado) y asfalto negro. El hormigón intertrabado es de fácil reparación, tiene un menor costo inicial y, fundamentalmente, permite fomentar la compra a proveedores del distrito y generar empleo local para su colocación.

El dinero recaudado irá a una "Cuenta Afectada", lo que garantiza que los fondos de los vecinos solo puedan usarse para las obras de asfalto.

Sesión clave en el Concejo

De aprobarse en la legislatura, el municipio contaría con una herramienta para reactivar las obras de pavimentación de forma independiente. Como incentivo adicional, el proyecto prevé un descuento del 15% para aquellos vecinos que opten por el pago al contado de su plan de ahorro.

Fuente: Agencia DIB