sábado 27 de septiembre de 2025
27 de septiembre de 2025 - 11:17

Chascomús: el sorpresivo cierre de la planta elaboradora de Tía Maruca dejó a 27 trabajadores en la calle

La empresa galletitera decidió bajar las persianas de su planta en la ciudad bonaerense. Los operarios denunciaron el vaciamiento del lugar.

Por Agencia DIB
Sorpresa y bronca por el cierre de la planta de Tía Maruca en Chascomús.

Sorpresa y bronca por el cierre de la planta de Tía Maruca en Chascomús.

La planta elaboradora de galletitas Tía Maruca de la ciudad de Chascomús cerró de manera sorpresiva y 27 de sus trabajadores, incluyendo la jefa de planta, quedaron en la calle. Varios operarios denunciaron el vaciamiento del lugar. La crisis de la empresa matriz, Dilexis, comenzó en mayo en San Juan.

Más noticias
Una calle en Bahía Blanca en la que no se ve un solo árbol.

Bahía Blanca: advierten sobre las islas de calor urbanas y sus efectos en la salud y el ambiente
manjares bonaerenses: zapallo en almibar de roque perez

Manjares bonaerenses: zapallo en almíbar de Roque Pérez

Según informan El Cronista y El Fuerte de Chascomús, los 27 empleados fueron informados por el jefe de Recursos Humanos que la planta ubicada en Washington y Remedios de Escalada cerraba sus puertas de manera inmediata.

En el encuentro, que tuvo lugar este jueves, se comunicó a los trabajadores que no serían exactamente “despedidos”, sino que pasarían a una etapa de negociación de compensaciones económicas.

Sin embargo, se les pidió que desde ese mismo momento se consideraran desafectados de sus tareas, lo que dejó a casi 30 familias sin su fuente laboral.

Vaciamiento

Al parecer la incertidumbre creció más este viernes, cuando se realizó una nueva reunión en la sede del Ministerio Provincial de Trabajo. La convocatoria había sido pautada originalmente por el atraso en el pago del medio aguinaldo, pero la decisión del cierre pasó a ser el eje central de la discusión.

Varios empleados advirtieron que en paralelo al encuentro se realizaba un vaciamiento de la planta, durante el cual al menos dos camiones retiraron materia prima e insumos desde temprano. La situación generó mayor malestar y llevó a los trabajadores a exigir garantías para que las negociaciones no se vean condicionadas por la pérdida de bienes de la fábrica.

Apoyo sindical

En tanto, la CGT Regional Chascomús manifestó su solidaridad con los trabajadores afectados y sus familias, quienes quedaron sin empleo “en forma abrupta e injustificada, sumiendo a sus hogares en la incertidumbre y la angustia”.

CGT-Chascomus

Desde la conducción regional remarcaron que los despidos no constituyen un hecho aislado, sino que son la consecuencia directa de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, las cuales —según señalaron— han provocado una fuerte caída del consumo, el freno de la economía real y un impacto directo en la producción y el empleo local.

“Rechazamos firmemente estas políticas que condenan a nuestros trabajadores y trabajadoras a la desocupación”, indicó la CGT en el texto difundido.

Asimismo, la organización sindical advirtió que la situación de Tía Maruca debe interpretarse como un grave indicador de la crisis que atraviesa la región, y reclamó una respuesta urgente por parte de todas las instancias del Estado.

La CGT Regional Chascomús concluyó ratificando su acompañamiento y apoyo incondicional a los empleados despedidos de la empresa.

Historia de una crisis

Tía Maruca es una marca de la empresa Dilexis. La planta mayor de la galletitería está en la provincia de San Juan. A fines de agosto, esta fábrica paralizó su producción durante una semana completa, lo que afectó a unos 300 empleados que fueron obligados a tomarse vacaciones.

Aunque desde la gerencia se presentó como “una parada planificada para optimizar la producción”, los trabajadores ya habían manifestado preocupación por la inestabilidad de la empresa.

En mayo, además, se habían registrado demoras en el pago de salarios, lo que despertó rumores de problemas financieros. En aquel momento, el CEO de Dilexis, Pablo Tamburo, negó que hubiera planes de cierre. (DIB)

Temas
Ver más

Bahía Blanca: advierten sobre las islas de calor urbanas y sus efectos en la salud y el ambiente

Manjares bonaerenses: zapallo en almíbar de Roque Pérez

El misterio del cuerpo que pasó cuatro décadas en la casa de Coghlan: Cristian Graf, a indagatoria

"Rock bonaerense": los azuleños Facón vuelven al ruedo con Ave Fénix y grandes invitados

Un chico de 15 años está en coma luego de ser golpeado por un compañero en una escuela de Avellaneda

El cine mundial desembarca en la Provincia: llega el FICPBA 2025

Triple crimen de Florencio Varela: ordenaron la captura internacional de la mano derecha de "Pequeño J"

Javier Alonso cruzó a López Murphy por "mentir" y politizar el triple femicidio de Florencio Varela

De la UNLP a la NASA: un satélite creado por bonaerenses sobrevolará la Luna

El Festival de Cine de Mar del Plata cambia de sede en medio de la polémica

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
manjares bonaerenses: zapallo en almibar de roque perez

Manjares bonaerenses: zapallo en almíbar de Roque Pérez

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una calle en Bahía Blanca en la que no se ve un solo árbol.

Bahía Blanca: advierten sobre las islas de calor urbanas y sus efectos en la salud y el ambiente

Por  Agencia DIB