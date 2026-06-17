miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 12:12

Chapadmalal: abrazo simbólico y caravana de vecinos para defender los hoteles

La jornada de protesta busca visibilizar el rechazo de trabajadores y organizaciones sindicales a una eventual privatización de los históricos hoteles.

Por Agencia DIB
La protesta en defensa del complejo de Chapadmalal.&nbsp;

La protesta en defensa del complejo de Chapadmalal. 

Con una importante participación de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y sindicales, se realizó este miércoles un abrazo simbólico a los hoteles de Chapadmalal en defensa del turismo social y de las fuentes laborales vinculadas al histórico complejo. La movida se da en medio del pase a disponibilidad del personal.

Más noticias
La sede del BBVA en la Ciudad de Buenos Aires.

El banco BBVA tiene que devolver $ 9.600 millones por cobros indebidos durante la pandemia
Novedades sobre la tarjeta SUBE.

La Provincia criticó la decisión de tener que vincular la tarjeta SUBE con el CUD

La actividad contó con una asamblea abierta de la que participaron representantes gremiales de distintos puntos del país. Y una movilización hasta el edificio municipal. La convocatoria fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, organizaciones que vienen manifestando su rechazo a cualquier iniciativa que pueda derivar en la privatización de los complejos.

Desde los gremios remarcaron que los hoteles de turismo social forman parte del patrimonio público y recordaron que, durante décadas, permitieron que miles de trabajadores, jubilados y familias de distintos puntos del país accedieran a vacaciones y actividades recreativas a costos accesibles.

Al respecto, titular de ATE Mar del Plata, Claudia Rey, remarcó la importancia de preservar una política pública que durante décadas permitió que miles de argentinos pudieran acceder a vacaciones junto al mar. “Estamos defendiendo una política pública que nació para que todas y todos podamos tener las mismas oportunidades”, señaló.

Mientras que Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, señaló: “Venimos a ser parte de esta lucha de los trabajadores que están defendiendo este patrimonio de la clase trabajadora en Chapadmalal: su complejo, su fuente de trabajo y la economía regional”.

El caso del complejo de Chapadmalal

A fines de mayo, el Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una reestructuración interna de la administración pública. Ante esta medida, el Gobierno de Axel Kicillof criticó la política de “destrucción del Estado” y reclamó que se pase el complejo a su órbita.

Solo en Chapadmalal, según advirtieron los trabajadores, permanecían unos 50 personas empleadas que ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la unidad turística.

Cabe recordar que en 2024, la administración Milei resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba, lo que derivó en el cierre de ambos espacios. Posteriormente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en su transferencia a operadores privados.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

El banco BBVA tiene que devolver $ 9.600 millones por cobros indebidos durante la pandemia

La Provincia criticó la decisión de tener que vincular la tarjeta SUBE con el CUD

La Miss Universo porteña denunció que un taxista la discriminó "por cheta" en Mar del Plata

La AGN alertó por graves irregularidades en el ferrocarril San Martín y analiza presentar una denuncia penal

La Provincia creó un programa que suma criterios ambientales a la obra pública

La Anmat prohibió varias marcas de aromatizantes y desinfectantes

Los himnos de cancha llegan al Estadio UNO de La Plata en las voces del Coro Polifónico Nacional

Día del Padre: proyectan que el gasto promedio por regalo alcanzará los $62.000

Colegios: un gremio docente convocó a un paro provincial para este jueves

Un camión chocó a un tren cerca de Olavarría: de milagro los conductores resultaron ilesos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un grupo de trabajadores en una obra pública.

La Provincia creó un programa que suma criterios ambientales a la obra pública

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Mercedes GLB 200 Advance.

60/40: los modelos de Mercedes-Benz con plan de ahorro