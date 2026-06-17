Chapadmalal: abrazo simbólico y caravana de vecinos para defender los hoteles

Con una importante participación de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y sindicales, se realizó este miércoles un abrazo simbólico a los hoteles de Chapadmalal en defensa del turismo social y de las fuentes laborales vinculadas al histórico complejo. La movida se da en medio del pase a disponibilidad del personal .

La actividad contó con una asamblea abierta de la que participaron representantes gremiales de distintos puntos del país. Y una movilización hasta el edificio municipal. La convocatoria fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma , organizaciones que vienen manifestando su rechazo a cualquier iniciativa que pueda derivar en la privatización de los complejos.

Desde los gremios remarcaron que los hoteles de turismo social forman parte del patrimonio público y recordaron que, durante décadas, permitieron que miles de trabajadores, jubilados y familias de distintos puntos del país accedieran a vacaciones y actividades recreativas a costos accesibles.

Al respecto, titular de ATE Mar del Plata, Claudia Rey, remarcó la importancia de preservar una política pública que durante décadas permitió que miles de argentinos pudieran acceder a vacaciones junto al mar. “Estamos defendiendo una política pública que nació para que todas y todos podamos tener las mismas oportunidades”, señaló.

Mientras que Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, señaló: “Venimos a ser parte de esta lucha de los trabajadores que están defendiendo este patrimonio de la clase trabajadora en Chapadmalal: su complejo, su fuente de trabajo y la economía regional”.

El caso del complejo de Chapadmalal

A fines de mayo, el Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una reestructuración interna de la administración pública. Ante esta medida, el Gobierno de Axel Kicillof criticó la política de “destrucción del Estado” y reclamó que se pase el complejo a su órbita.

Solo en Chapadmalal, según advirtieron los trabajadores, permanecían unos 50 personas empleadas que ante el cierre total de las instalaciones en 2025 permanecían en un limbo. Y ahora, además, se suman las posibilidades de desalojo de aquellas familias a las que se les cedieron viviendas como parte de su trabajo en la unidad turística.

Cabe recordar que en 2024, la administración Milei resolvió discontinuar el sostenimiento de los complejos turísticos de Chapadmalal y Embalse, en Córdoba, lo que derivó en el cierre de ambos espacios. Posteriormente, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, respaldó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar en su transferencia a operadores privados.

Fuente: Agencia DIB