martes 06 de enero de 2026
6 de enero de 2026 - 17:52

Carhué: en los últimos seis años hubo más muertes que nacimientos

Así lo reflejan las cifras de Carhué, cabecera del partido de Adolfo Alsina. ¿Lo positivo? En 2025 hubo más matrimonios y nacimientos que en el año anterior.

Por Agencia DIB
En Carhué, y en casi todo el mundo, las cifras de nacimientos caen drásticamente.

En una muestra más de la constante caída de la natalidad en nuestro país y el mundo, la ciudad bonaerense de Carhué, cabecera del partido de Adolfo Alsina, registró por sexto año consecutivo más decesos que alumbramientos: 105 nacimientos contra 138 defunciones.

La tendencia que se registra desde 2020 deja al menos una pequeña esperanza: en el 2025 hubo más nacimientos (105) que en el 2024 (86); asimismo hubo tres matrimonios más que el año anterior, cuando se registraron 31; y en cuanto a la cantidad de muertos también bajaron, de 163 en 2024 a 138 en el año que acaba de terminar. Todo según un informe de Cambio 2000, basándose en datos de la delegación local del Registro Provincial de las Personas.

Carhué y los datos de los últimos seis años

  • En 2025 fueron 105 los nacimientos; 34 los matrimonios y 138 las defunciones.
  • En 2024 los números son estos: 86 nacimientos; 31 matrimonios y 163 defunciones.
  • En 2023 fueron 93 nacimientos; 44 matrimonios y 151 defunciones.
  • En 2022 los números indicaron 114 nacimientos; 36 matrimonios y 197 fallecimientos.
  • En 2021 fueron 133 los nacimientos; 24 los matrimonios y 223 las defunciones.
  • En 2020, en tanto, hubo 137 nacimientos, se casaron 24 parejas y murieron 165 personas.
  • En 2019 la tasa de natalidad fue mayor que la de mortalidad. Ese año nacieron 159 niños/as, se casaron 26 parejas y murieron 125 personas. Fue el último año con tasa de crecimiento natural positiva.

Tendencia mundial

La provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una caída en los nacimientos del 9% con respecto al año anterior, pero del 55% en relación a 2020.

Sin embargo no se trata de un “fenómeno barrial”. La revista científica The Lancet publicó recientemente que según la Universidad de Washington, en el 2100 el 97% de los países tendrá una baja de fertilidad importante. Y de los actuales 8.200 millones de personas, el planeta tendría en esa fecha algo más de 6.300 millones.

