Cambia el examen de residencias médicas para los hospitales nacionales

El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el nuevo Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud con el objetivo de “garantizar la transparencia y objetividad en la selección de profesionales”. El examen para acceder a las residencias en medicina, enfermería y bioquímica en los hospitales nacionales ya no será en papel, como hasta el año pasado.

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Cada postulante deberá responder las 100 preguntas en una tableta que recibirá en el lugar de la evaluación, de acuerdo con los nuevos criterios que definió el Ministerio de Salud tras el escándalo durante la evaluación nacional del año pasado.

El nuevo formato de examen digital se aplica a las vacantes que se abrirán en los hospitales que dependen de la Nación -Garrahan, Posadas, El Cruce y Sommer-, además de la Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán) y la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria.

También optaron por sumarse el Hospital Naval Puerto Belgrano y el Hospital Militar Central , ambos de las Fuerzas Armadas, como así también la Fundación Favaloro , el Hospital Alemán , Fleni , el Policlínico Bancario y el Sanatorio Otamendi , entre otros del sector privado que se pueden consultar acá.

También, esto rige para el examen de ingreso a las residencias postbásicas, a las que se presentan profesionales que ya hayan realizado la residencia básica y quieran seguir una subespecialidad.

El examen para las residencias médicas

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la evaluación consistirá en 100 preguntas de selección múltiple y un sistema de puntuación en el que cada respuesta correcta tiene un valor de un punto. El plus de 5 puntos que se otorgará a los profesionales con formación de grado completa en Argentina no computará para definir la aprobación del examen, sino que se suma en el orden de mérito.

Asimismo, “para asegurar el alcance a los estándares de calidad, la normativa sostiene un piso mínimo de aprobación de 60 puntos en los exámenes de ingreso a postbásicas”, explicaron las fuentes. Los cambios tienen lugar luego de la fuerte polémica que provocaron los exámenes del año pasado.

El examen de 2025 estuvo marcado por un escándalo de fraude académico, lo que resultó en la anulación parcial de la prueba, denuncias penales, una "segunda vuelta" obligatoria para sospechosos y la decisión de eliminar el examen único nacional en el futuro. Más de 200 casos mostraron resultados atípicos, lo que llevó a una reevaluación.

Fuente: Agencia DIB