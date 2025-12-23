martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 18:46

Calor, humedad, lluvias: en qué distritos bonaerenses conviene poner la mesa adentro la noche del 24

Uno los dilemas de la Nochebuena suele ser la organización de la cena al aire libre o bajo techo, de acuerdo a lo que deparen las condiciones climáticas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Durante la Nochebuena podrían desencadenarse chaparrones en varios puntos de la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Dar un pronóstico exacto de las condiciones del tiempo en verano resulta complejo, ya que se vinculan distintas variables que pueden desencadenar chaparrones de variada intensidad esporádicos, por la combinación de las altas temperaturas y la condensación de humedad en la atmósfera.

En los últimos días, las marcas térmicas elevadas y el alto porcentaje de humedad, han generado sensación de agobio en casi todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, con cierto alivio en la Costa Atlántica por la ocurrencia de precipitaciones durante la noche del lunes.

No obstante, en el marco del festejo de Navidad, la gran pregunta que surge para organizar la cena - y que muchas veces se resuelve a último momento - es: ¿mesa adentro o mesa afuera?

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las próximas horas y durante toda la jornada del miércoles 24, la nubosidad irá en aumento en todo el territorio provincial, en especial en una franja en diagonal que abarca desde el extremo noroeste hasta las playas de Mar del Plata, área para la que el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas.

mapa diagonal 24

De acuerdo al mapa interactivo que muestra la evolución climática durante el día, la noche del 24 registrará chaparrones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los distritos del centro y sudeste provincial. Ya el jueves 25, el cielo se irá despejando paulatinamente, dando paso a una tarde soleada para festejar en familia.

noche del 24

Escenario complejo

En verano, según expresó la meteoróloga Cindy Fernández al sitio especializado Meteored, el escenario para dar un pronóstico extendido certero "es complejo", ya que se combinan distintas variables. Si bien algunas zonas "enfrentan lluvias muy abundantes y riesgo de fenómenos severos, otras lidian con vientos fuertes o precipitaciones más moderadas pero persistentes". En consecuencia, esta situación de superposición de condiciones es típica de la estación cálida.

mapa satelital

Los próximos días, las malas condiciones en altura favorecerán el desarrollo de tormentas en la región pampeana, con posibles avisos a corto plazo y alertas de nivel amarillo. "Los acumulados previstos rondan entre 15 y 40 mm, aunque no se descartan daños localizados por granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Nada generalizado, pero sí lo suficientemente intenso como para pausar algunos planes al aire libre en cuestión de minutos", planteó la especialista.

Fuente: Agencia DIB

Sensación pegote: ¿por qué hay días más agobiantes que otros en verano?

Altas temperaturas para dar la bienvenida al verano: qué hacer ante un golpe de calor

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

El IPS reprogramó turnos por el asueto y dio a conocer el cronograma de pagos de diciembre

Fuerte temporal sorprendió a CABA y al Gran Buenos Aires: lluvias, vientos y autos bajo el agua

Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

La Virgen y el Cristo Obrero, del escultor Alejandro Marmo, se pueden apreciar en la Catedral de La Plata

Mar del Plata: condenado por la explotación de exparejas y por el abuso sexual reiterado de una adolescente

La Justicia otorgó una cautelar para actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles

Cuáles son los días de asueto que otorgó el Gobierno bonaerense para las fiestas

