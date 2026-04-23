Buscan a un joven biólogo de General Rodríguez que desapareció en el sur de Francia

Un joven oriundo de la ciudad bonaerense de General Rodríguez desapareció en Francia y su familia pide colaboración para dar con su paradero. Se trata de Juan Ignacio Debandi Álvarez , de 36 años, de quien no se tienen noticias desde mediados de enero, cuando fue visto por última vez en el sur del país europeo.

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De acuerdo con lo que informaron sus parientes, el rastro de Debandi Álvarez se perdió el 18 de enero de 2026 en la zona de Cassis , una ciudad costera cerca de Marsella .

El joven es licenciado en Biología y trabajó durante ocho años en la Universidad Nacional de Luján como profesor auxiliar de laboratorio. Luego se desempeñó durante dos años en una empresa avícola, donde fue gerente de producción.

Más tarde viajó a Europa, donde vivió en Barcelona , España , y posteriormente se trasladó a Irlanda , donde residía desde fines de abril de 2024, en la ciudad de Drogheda . Allí trabajaba como operario en una empresa y renunció a mediados de noviembre de 2025 con la idea de irse a trabajar a Dinamarca , lo que finalmente, no se concretó.

Videollamada

El último contacto con su familia fue el 11 de enero a través de una videollamada, y desde entonces no volvieron a tener noticias. La familia comenzó a buscarlo a mediados de febrero, ya que Juan Ignacio solía demorarse en responder mensajes.

“Cuando vimos que ya habían pasado varias semanas, empezamos a buscar entre sus conocidos y en las redes”, contó María Florencia, su hermana, a La Nación.

Denuncia

Pilar y Claudio Debandi, los padres de Juan Ignacio, realizaron a principios de marzo la denuncia por averiguación de paradero ante la Cancillería argentina. También presentaron una denuncia en la fiscalía federal de Mercedes, que dio intervención a Interpol, y se iniciaron pedidos de búsqueda en Irlanda y en Barcelona, debido a su ciudadanía española.

También se notificó a las autoridades francesas por distintos canales.

El 18 de enero, sus dispositivos electrónicos (teléfono móvil y computadora portátil) dejaron de emitir señal en las cercanías de Cassis. Desde ese día no registra actividad en redes sociales ni en medios digitales. Además, tenía un vuelo programado con la aerolínea Vueling de Marsella a Barcelona para el 19 de enero, que nunca abordó ni reprogramó.

Pedido de colaboración

La familia solicita la colaboración de cualquier persona que haya estado en la zona de Cassis, Marsella o Barcelona en esas fechas, o que pueda aportar información relevante.

Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o al correo electrónico [email protected].

Fuente: Agencia DIB