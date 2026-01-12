Bronquiolitis: comienza la vacunación a personas gestantes para proteger a los recién nacidos

En el grupo de lactantes menores de 6 meses la vacunación materna proporciona protección eficaz contra la bronquiolitis a través del pasaje transplacentario de anticuerpos.

Este lunes 12 de enero comienza en todo el país la vacunación a personas en período de gestación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , con el objetivo de proteger a los recién nacidos frente a bronquiolitis y neumonía durante los primeros meses de vida.

La vacuna , que ya está en el Calendario Nacional de Vacunación , se aplica en el último trimestre del embarazo , entre las semanas 32 y 36.6, período en el que se logra una adecuada transferencia de anticuerpos al bebé , brindando protección desde el nacimiento y durante los primeros 6 meses, especialmente en los menores de 3 meses, que son los de mayor riesgo.

Según datos de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), "está comprobado que la vacunación materna previene hospitalizaciones por VSR en bebés menores de seis meses". Además, en caso de que sea necesaria la internación, "reduce la gravedad de la enfermedad" , con menor tiempo de estadía en el centro de salud y menor requerimiento de oxigeno.

La vacuna para prevenir el VSR en recién nacidos y lactantes está disponible en los vacunatorios de los 135 municipios bonaerenses. Es obligatoria, segura y gratuita.

¿Qué es el virus sincicial respiratorio?

El Ministerio de Salud de la Nación describe que el VSR es el principal agente causal de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños. Si bien la mayoría de estos casos corresponden a cuadros leves, se estima que entre el 20 y el 30% puede desarrollar compromiso respiratorio bajo (bronquiolitis o neumonía) durante la infección inicial y evolucionar a formas potencialmente graves. El VSR causa un tercio de las muertes en niños durante el primer año de vida.

El VSR se transmite a través de las secreciones respiratorias que las personas infectadas diseminan cuando tosen o estornudan y por contacto directo. Todos los años durante los meses de otoño/invierno se produce un aumento en la circulación del VSR que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y de las internaciones, especialmente de niños menores de 1 año. Los síntomas de la infección por VSR son similares a los del resfrío común, y luego el cuadro deriva en neumonía y bronquiolitis.

Si bien se pueden tomar medidas de prevención cotidianas para ayudar a reducir la propagación del VSR y otras enfermedades respiratorias, como permanecer en su hogar si se encuentra enfermo, cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable o en el codo, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, en el grupo de lactantes menores de 6 meses la vacunación materna proporciona protección eficaz contra la bronquiolitis a través del pasaje transplacentario de anticuerpos.

Fuente: Agencia DIB