viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 15:35

Bolívar: 11 perros muertos en un nuevo envenenamiento masivo

En el barrio Villa Diamante de Bolívar, los vecinos denunciaron al menos 13 casos de envenenamiento de animales. Sólo dos perros pudieron ser salvados.

Por Agencia DIB
Las calles de Bolivar, conmovidas con la aparición de perros abandonados.

Las calles de Bolivar, conmovidas con la aparición de perros abandonados.

La Mañana

Bolívar volvió a ser escenario de un envenenamiento masivo de perros, esta vez en barrio Villa Diamante. Según la Sociedad Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar (SAPAAB), se registraron al menos 13 casos de intoxicación en las últimas horas, con el saldo de 11 animales muertos.

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Alarma en Bolívar

En distintas oportunidades, vecinos de diferentes barrios de Bolívar ya habían advertido sobre episodios similares, con animales encontrados sin vida en la vía pública o tras sufrir cuadros compatibles con intoxicaciones, informó el diario La Mañana de Bolívar.

Desde SAPAAB solicitaron a la comunidad aportar cámaras de seguridad o cualquier información que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. Además, llamó a extremar cuidados con las mascotas y también con los perros comunitarios, que suelen quedar más expuestos al permanecer en la calle.

El comunicado de la ONG

“Pedimos encarecidamente a la comunidad que resguarden a sus mascotas, que no las dejen salir solas y que, en caso de hacerlo, sea siempre bajo supervisión”, pidió SAPAAB.

La ONG también recomendó lavar las veredas con abundante agua; mantener a las mascotas dentro de la casa; evitar las salidas tempranas a la mañana; y revisar las cámaras de seguridad. Y recordó que los envenenamientos masivos también pueden acarrear consecuencias a los niños que juegan en la calle.

Fuente: Agencia DIB

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