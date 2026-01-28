Bolívar: tres detenidos por correr picadas y realizar maniobras imprudentes

Los jóvenes corriendo picadas y realizando maniobras peligrosas en una calle de Bolívar.

Tras una investigación que comenzó el pasado 21 de enero, en la que se analizaron imágenes y se recopilaron testimonios de vecinos, tres jóvenes quedaron detenidos en la localidad de Bolívar por realizar maniobras peligrosas y correr picadas en motocicleta.

Según informaron fuentes del ministerio de Seguridad bonaerense a Agencia DIB, las últimas horas, agentes de la DDI llevaron a cabo seis allanamientos en la localidad bonaerense, en los cuales detuvieron a tres sujetos, e incautaron tres teléfonos celulares y cuatro motos de distintas marcas y cilindradas.

Los apresados fueron identificados como Esteban Mosca, de 20 años; Gustavo Álvarez, de 24 años; y Agustín Díaz, de 21 años.

Su aprehensión se logró luego de una ardua recopilación de imágenes y videos obtenidos del Centro de Monitoreo local, donde los oficiales observaron varios motovehículos realizando picadas y maniobras peligrosas en la vía pública.

Bolivar motos incautadas

En los allanamientos se incautaron tres teléfonos celulares y las siguientes motocicletas: una Gilera Smash 110 cc., dominio, A230IMH; una Zanella ZB 110 cc.; una moto Honda Tornado 250 cc.; y una Gilera Shael 150 cc..

allanamiento perros Bolivar

En la causa interviene la UFI N°15, a cargo de la fiscal Julia Sebastián y el Juzgado de Garantías Nº2, a cargo de Carlos Villamarín.

Fuente: Agencia DIB