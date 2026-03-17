Cuadernos: Cristina dijo que la causa es un "disparate" y denunció "prácticas mafiosas"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py en el caso en el que está acusada por el circuito de sobornos que pagaban contratistas del Estado, defendió la “tan estigmatizada” obra pública , calificó como “disparate” la causa y apuntó al Poder Judicial .

“Es una causa de persecución política. Estoy injustamente detenida”, señaló Cristina, al hacer referencia a la condena que cumple por el caso Vialidad. “En el caso de los cuadernos hay un estadío superior: hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, cuestionó.

“Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”, denunció la expresidenta. Además, criticó el accionar y “el manejo delictivo y criminal” que tuvieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli del caso, puntualmente sobre la interpretación de la denominada ley del arrepentido. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, planteó.

“Por esta causa me dieron vuelta las casas. ¿Dónde está la plata? Cómo, cuándo y dónde fueron todos los episodios que dicen. ¿Qué es eso de que se robaron un PBI? ¿Saben cómo vivo, cómo viven mis hijos?”, dijo Fernández de Kirchner sobre las acusaciones de haber recibido sobornos.

“Vialidad es un poroto al lado de esto. Esta causa fue pergeñada. Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable. Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita”, dijo sobre el caso de los cuadernos de las coimas. Y trazó paralelismos entre lo que fue el proceso de Vialidad con el de los cuadernos. “Ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy socia de los empresarios a los que pedí que se los investigue. Hay algo que no cierra, hay algo podrido. Además, cuando el 1° de marzo, en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por la causa cuadernos y el memorándum con Irán. Más violatorio de la Constitución Nacional no hay", planteó sobre el mensaje de Javier Milei ante el Congreso.

Cristina militancia Militantes en las afueras del departamento de Cristina Fernández de Kirchner. (@la_campora)

Defensa de la obra pública y sin respuestas

En el tramo más política de su exposición, hizo una defensa de la obra pública como mecanismo para reactivar la economía y dinamizar la industria nacional. “No estoy diciendo impunidad de la obra pública: investiguen”, dijo. Y añadió antes de retirarse de la sala de audiencias para volver a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario: “Me parece que es un gran disparate esta causa. Me gustaría que me digan cómo fue, cómo me pagaron. No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos. Eso se va a demostrar. Realmente es posible esta instrucción y está acusación que llevaron adelante Bonadio y Stornelli”.

En tanto, sobre la pregunta del TOF 7 respecto a si va a responder preguntas, contestó: “¿Cuándo voy a contestar preguntas? Cuando alguien llame a Stornelli a declarar sobre las barbaridades escritas en esta causa. Voy a creer y a pensar en responder preguntas cuando alguien cite a Mauricio Macri a hablar de los parques eólicos que duerme el sueño de los justos”.

“Saben dónde están las mayores cifras, no hay una sola causa por la deuda con el FMI. Cuando llamen al Toto Caputo o alguno de ellos, ese día voy a responder preguntas hasta ese momento no voy a ser parte de este circo”, cuestionó y volvió a su departamento, donde la esperaban cientos de militantes.

Fuente: Agencia DIB