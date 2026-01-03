sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 10:05

Azul se viste de orgullo con la marcha "Colonia Trola", la sexta movilización de las disidencias

Con el lema "Gótica a la iglesia, simétrica la plaza, a la disidencia no se la amenaza", la organización APOCA convoca a la marcha en el Balneario Municipal.

Por Agencia DIB
Este sábado, el Balneario Municipal de Azul será el escenario de la 6ª Marcha del Orgullo, que se llevará a cabo bajo la consigna de "Colonia Trola". Según El Tiempo, “la jornada promete ser un espacio de encuentro, resistencia y celebración de las identidades disidentes de la región”.

El evento contará con un despliegue artístico de primer nivel, encabezado por figuras centrales de la escena drag y performática local. Estarán Mostra y Pixel, quien compartirá escenario con la artista tandilense Mina Taura.

"Juntas todas juntas por las que estuvieron, por las que están y por las que estarán. Colonia trola prepara el escenario en esta 666ta marcha del orgullo con karaoke y musiquita, con la fuerza de Pixel, Mostra y nuestra embajadora de Tandil la diosa Mina Taura. Preparen las carpas, preparen las bolsas y preparen el cuerpo y la garganta: GÓTICA A LA IGLESIA, SIMÉTRICA LA PLAZA, A LA DISIDENCIA NO SE LA AMENAZA".

La invitación no se limita a una movilización tradicional, sino que propone una “apropiación” del espacio público durante todo el día. Con el karaoke y la música como hilos conductores, se invita a los asistentes a concurrir con sus carpas y elementos de acampe.

Fuente: Agencia DIB

