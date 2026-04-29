Avellaneda: aplican por primera vez en el sistema público una avanzada técnica de cirugía cardiovascular

El Hospital Presidente Perón de Avellaneda realizó uno de los primeros procedimientos de Revascularización Carotídea Transcervical con inversión dinámica de flujo (TCAR) en la Argentina y el primero en el sistema público de salud.

El Hospital Presidente Perón de Avellaneda realizó uno de los primeros procedimientos de Revascularización Carotídea Transcervical con inversión dinámica de flujo (TCAR) en la Argentina y el primero en el sistema público de salud.

El Hospital Presidente Perón de Avellaneda realizó uno de los primeros procedimientos de Revascularización Carotídea Transcervical con inversión dinámica de flujo (TCAR) en la Argentina y el primero en el sistema público de salud , consolidándose como centro de referencia en cirugía cardiovascular de alta complejidad.

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La intervención fue llevada adelante en forma conjunta por el Servicio de Cirugía Cardiovascular, a cargo del doctor Alejandro Trainini, y el Servicio de Hemodinamia, a cargo del doctor Martín Rodrigo, en el marco de un trabajo interdisciplinario orientado a incorporar prácticas innovadoras y menos invasivas.

El procedimiento se realizó a una paciente mujer de 68 años, jubilada y vecina de Wilde, con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, colesterol elevado y antecedentes de tabaquismo.

El TCAR es una técnica moderna para tratar la obstrucción de la arteria carótida , una de las principales causas de accidente cerebrovascular (ACV) . Combina una pequeña cirugía en el cuello con la colocación de un stent, lo que permite restablecer el flujo sanguíneo hacia el cerebro de manera más segura.

A diferencia de otras técnicas, este procedimiento evita maniobras dentro de la aorta y utiliza un sistema de protección que invierte temporalmente el flujo sanguíneo para impedir que posibles partículas lleguen al cerebro durante la intervención. Esto reduce de forma significativa la probabilidad de ACV durante la cirugía.

Entre sus principales beneficios, también se destacan una menor agresión quirúrgica y un riesgo mucho más bajo de afectar nervios cercanos. Además, al realizarse con anestesia local y sedación, disminuye el estrés sobre el corazón y reduce la posibilidad de complicaciones como el infarto en el período perioperatorio.

Otro aspecto clave es que amplía el acceso a tratamiento para pacientes que antes tenían opciones más riesgosas, como personas mayores o con antecedentes de cirugías o tratamientos previos en el cuello.

Este avance posiciona al Hospital Presidente Perón como una institución pionera en cirugía vascular de avanzada y refuerza el rol del sistema público de salud en el acceso a tecnologías de alta complejidad, seguras y con estándares internacionales.

Fuente: Agencia DIB