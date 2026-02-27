Sorpresivo reencuentro de Cristina con Pichetto: el diputado la visitó en San José 1111

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y la expresidenta protagonizaron un sorpresivo reencuentro , cuando el legislador visitó a la expresidenta en su departamento de San José 1111 , donde cumple arresto domiciliario, para un cara a cara a solas entre ambos que duró una hora.

Cristina y Pichetto habían tenido una relación política y personal fluida durante el largo período en el que el rionegrino (por adopción) fue el presidente del bloque de Frente para la Victoria en el Senado, durante la presidencia de Néstor Kirchner y de ella misma.

Pero después de 2015, cuando CFK dejó la presidencia, se alejaron : Pichetto dejó el kirchnerismo y se fue acercando a la centro-derecha, hasta terminar como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, en 2019.

Desde entonces no habían tenido contacto: ni siquiera cuando Cristina Kirchner fue vicepresidenta de Alberto Fernández, se reencontraron. Pichetto fue en ese período opositor al kirchnerismo.

El nuevo proyecto de Pichetto

El reencuentro se da cuando el dirigente aparece embarcado en una construcción política opositora a Javier Milei, y con Cristina Kirchner con la actividad política casi restringida a raíz de sus condiciones de detención.

“ Fue un encuentro fraternal ”, dijo Pichetto consultado por medios nacionales. “ Los presos y los enfermos deben ser visitados. Este es mi principio ”, añadió. El diputado había visita en prisión al exministro Julio de Vido cuando estaba en el penal de Marcos Paz.

Pero el encuentro con CFK -y su difusión- se da en un contexto político con otras coordenadas para Pichetto, que multiplica los contactos, hasta encara iniciativas conjuntas, con dirigentes peronistas como Guillermo Moreno, Guillermo Mitchel y Victoria Tolosa Paz.

De hecho, el exsenador participó ayer un mitin del denominado “Movimiento Nacional Justicialista”. Lo acompañaron desde Moreno o el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, un hombre cercano al kirchnerismo, hasta los dirigentes gremiales o sociales Leonardo Fabre, Horacio Valdez y Esteban “Gringo” Castro (UTEP).

Para hacer la convocatoria, usaron el lema “Hagamos grande a Argentina otra vez”, emulando el “MAGA”, el eslogan de campaña de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB