jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 20:30

En la previa del paro de lunes, el gobierno convocó a la paritaria nacional docente

El llamado a negociación lo realizó el ministerio de Capital Humano. Ctera mantiene la medida de fuerza prevista para el mismo día.

Sonia Alesso advirtió una posible manifestación. Foto: CTERA
Sonia Alesso advirtió una posible manifestación. Foto: CTERA

El gobierno de Javier Milei convocó hoy a la Paritaria Nacional Docente para el próximo lunes, el mismo día que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) realizará un paro que complicará el inicio de las clases en varias jurisdicciones, entre ellas la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria fue anunciada por el Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello-, que se apoya en una medida cautelar que suspendió el decreto presidencial que excluía al Estado de la negociación salarial docente, que fue la primera opción del gobierno de Milei en este tema.

Los docentes habían incluido el pedido de reapertura de paritarias entre las demandas de la convocatoria al paro, junto a otros ítems como la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el rechazo a la denominada Ley de Libertad Educativa impulsada por el Ejecutivo.

Por ahora Ctera no comunicó si la convocatoria altera la definición de paro, aunque fuentes ligadas a esa central dijeron a DIB que la voluntad de la protesta es fuerte y que muy difícilmente la altera una convocatoria.

Por otra parte, en la provincia el Frente Gremial Docente realizará también el lunes un paro, que se superpone al nacional, pero en este caso en rechazo a la oferta de aumento salarial del gobierno de Axel Kicillof -3% para febrero- que como viene informado este medio, rechazaron de plano.

Fuente: Agencia DIB.

