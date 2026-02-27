viernes 27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026 - 19:02

Abad: "La nueva ley penal juvenil da respuesta a las víctimas y promueve la reinserción social de los adolescentes"

El senador radical por la provincia dijo que cada ley envía un mensaje, y que en este caso debe ser "Argentina no renuncia a recuperar a sus jóvenes".

Por Agencia DIB
El senador Maximiliano Abad.&nbsp;

El senador Maximiliano Abad. 

En el marco del debate por la aprobación de la Ley del Régimen Penal Juvenil, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, sostuvo que “no debemos circunscribir esta discusión sólo a la baja de la edad de imputabilidad” y remarcó que “cada ley envía un mensaje: el de hoy debe ser que la Argentina no renuncia a recuperar a sus jóvenes”. Además, subrayó que la eficacia de la norma dependerá de “una reglamentación seria y responsable”.

Más noticias
el senado hizo ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 anos, por un amplio margen

El Senado hizo ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, por un amplio margen
Christian Von Wernich, cuando fue condenado. 

El cura represor Von Wernich deberá seguir preso: un tribunal de La Plata le denegó las salidas transitorias

Abad valoró los consensos alcanzados tras “más de cuarenta años con una norma heredada de la dictadura” y señaló que el nuevo límite de 14 años “coloca a la Argentina en el promedio regional”. También advirtió sobre el consumo problemático de sustancias como una de las causas que empujan a los adolescentes al delito, al recordar que “4 de cada 10 probó alguna droga ilegal antes de los 14 años”, según la Sociedad Argentina de Pediatría y convocó a sus pares a abordar esta problemática en el año legislativo.

El senador destacó que el nuevo régimen “pone en el centro la educación y la resocialización, establece penas proporcionales y deja la privación de la libertad como último recurso”. Finalmente, afirmó que es clave garantizar recursos para las provincias, evitar el traslado de jóvenes a cárceles de adultos y consolidar un Estado de Derecho que combine “firmeza frente al delito y respeto irrestricto por las garantías individuales”, dando respuestas a las víctimas y promoviendo la reinserción de los adolescentes

Ver más

El Senado hizo ley la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, por un amplio margen

El cura represor Von Wernich deberá seguir preso: un tribunal de La Plata le denegó las salidas transitorias

Sorpresivo reencuentro de Cristina con Pichetto: el diputado la visitó en San José 1111

Las universidades no arrancan las clases: declararon una semana de paro docente

Privatización de la Hidrovía: se presentaron dos ofertas de Bélgica y una de Brasil

Kicillof tuvo que ceder y el kirchnerismo se quedó con un puesto clave en el Senado

El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Glaciares y el oficialismo celebró con euforia

Kicillofistas y kirchneristas tensan la disputa por el poder en el Senado

El radicalismo bonaerense avanza con las negociaciones y sería inminente una presentación para adelantar la interna

Citan a indagatoria a un exministro bonaerense en una causa por presunta defraudación

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La sesión en el Senado bonaerense. 

Kicillof tuvo que ceder y el kirchnerismo se quedó con un puesto clave en el Senado

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El senador Maximiliano Abad. 

Abad: "La nueva ley penal juvenil da respuesta a las víctimas y promueve la reinserción social de los adolescentes"