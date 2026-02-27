Abad: "La nueva ley penal juvenil da respuesta a las víctimas y promueve la reinserción social de los adolescentes"

El senador Maximiliano Abad.

En el marco del debate por la aprobación de la Ley del Régimen Penal Juvenil, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, sostuvo que “no debemos circunscribir esta discusión sólo a la baja de la edad de imputabilidad” y remarcó que “cada ley envía un mensaje: el de hoy debe ser que la Argentina no renuncia a recuperar a sus jóvenes”. Además, subrayó que la eficacia de la norma dependerá de “una reglamentación seria y responsable”.

Abad valoró los consensos alcanzados tras “más de cuarenta años con una norma heredada de la dictadura” y señaló que el nuevo límite de 14 años “coloca a la Argentina en el promedio regional”. También advirtió sobre el consumo problemático de sustancias como una de las causas que empujan a los adolescentes al delito, al recordar que “4 de cada 10 probó alguna droga ilegal antes de los 14 años”, según la Sociedad Argentina de Pediatría y convocó a sus pares a abordar esta problemática en el año legislativo.

El senador destacó que el nuevo régimen “pone en el centro la educación y la resocialización, establece penas proporcionales y deja la privación de la libertad como último recurso”. Finalmente, afirmó que es clave garantizar recursos para las provincias, evitar el traslado de jóvenes a cárceles de adultos y consolidar un Estado de Derecho que combine “firmeza frente al delito y respeto irrestricto por las garantías individuales”, dando respuestas a las víctimas y promoviendo la reinserción de los adolescentes

