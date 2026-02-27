viernes 27 de febrero de 2026
Llega el 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas

Durante dos jornadas, productores, técnicos, investigadores y empresas se reunirán para debatir genética, sanidad y mercados.

Por Agencia DIB
El 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y la 2° Expo Apícola Nacional e Internacional Pedro J. Bover vuelven a reunir a los principales actores de la apicultura los días 6 y 7 de marzo de 2026, en la histórica Cabaña Apiario Pedro J. Bover, en el partido de General Belgrano.

Este encuentro es mucho más que una feria comercial: constituye el punto de convergencia de la cría y mejoramiento genético de abejas reinas, pieza fundamental para sostener la competitividad del sector en Argentina.

La provincia de Buenos Aires, en particular, se destaca como motor de la producción apícola nacional. Aporta más del 50% de la miel que se genera en todo el país y consolidándose como un hub de innovación genética, capacitación y desarrollo tecnológico.

expo-apicola

Experiencias y debates

Durante dos jornadas, criadores, técnicos, investigadores, empresas e instituciones compartirán experiencias, avances técnicos y debates sobre sanidad, genética, mercados y sustentabilidad. La agenda incluye exposición de cabañas, stands comerciales, charlas técnicas y paneles especializados, junto al 6° Concurso de Elección del Mejor Fenotipo de Abeja Reina Fecundada, muestra viva del trabajo genético que realizan las cabañas criadoras de reinas.

El encuentro tendrá además una fuerte impronta federal e internacional. El segundo día está previsto un panel internacional de genética y sanidad apícola, con especialistas de Argentina y Uruguay, donde se abordará, por ejemplo, el manejo de enfermedades como la nosemosis, la resistencia a varroa y nuevas estrategias de cría.

El mercado de la miel

A eso se suma un panel sobre experiencia productiva y mercado de la miel, clave en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones argentinas, con especial foco en la diversificación de destinos y la mejora de los estándares de calidad.

La expo se completa con la participación de cooperativas, universidades y programas provinciales de financiamiento y acompañamiento, que exhiben el entramado institucional que sostiene a la apicultura bonaerense y nacional.

Fuente: Agencia DIB

