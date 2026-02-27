Llega el 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas.

El 9° Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas y la 2° Expo Apícola Nacional e Internacional Pedro J. Bover vuelven a reunir a los principales actores de la apicultura los días 6 y 7 de marzo de 2026, en la histórica Cabaña Apiario Pedro J. Bover , en el partido de General Belgrano .

Este encuentro es mucho más que una feria comercial: constituye el punto de convergencia de la cría y mejoramiento genético de abejas reinas , pieza fundamental para sostener la competitividad del sector en Argentina.

La provincia de Buenos Aires, en particular, se destaca como motor de la producción apícola nacional. Aporta más del 50% de la miel que se genera en todo el país y consolidándose como un hub de innovación genética, capacitación y desarrollo tecnológico.

Durante dos jornadas, criadores, técnicos, investigadores, empresas e instituciones compartirán experiencias, avances técnicos y debates sobre sanidad, genética, mercados y sustentabilidad . La agenda incluye exposición de cabañas, stands comerciales, charlas técnicas y paneles especializados, junto al 6° Concurso de Elección del Mejor Fenotipo de Abeja Reina Fecundada , muestra viva del trabajo genético que realizan las cabañas criadoras de reinas.

El encuentro tendrá además una fuerte impronta federal e internacional. El segundo día está previsto un panel internacional de genética y sanidad apícola, con especialistas de Argentina y Uruguay, donde se abordará, por ejemplo, el manejo de enfermedades como la nosemosis, la resistencia a varroa y nuevas estrategias de cría.

El mercado de la miel

A eso se suma un panel sobre experiencia productiva y mercado de la miel, clave en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones argentinas, con especial foco en la diversificación de destinos y la mejora de los estándares de calidad.

La expo se completa con la participación de cooperativas, universidades y programas provinciales de financiamiento y acompañamiento, que exhiben el entramado institucional que sostiene a la apicultura bonaerense y nacional.

Fuente: Agencia DIB