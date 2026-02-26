jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026 - 19:11

Horror en Caseros: creen que un hombre mató a su pareja, a su hijo y luego se suicidó

Ricardo Benítez habría matado de un disparo de arma de fuego a su pareja, Angélica Molina, y al menor, Lionel Benítez, de 13 años.

Por Agencia DIB
Horror en una vivienda de Caseros.

Horror en la localidad bonaerense Caseros: un matrimonio y su hijo fueron encontrados muertos en el interior de una vivienda y se cree que fue el hombre quien asesinó a la mujer y al menor y luego se quitó la vida.

Fuentes policiales informaron que Ricardo Benítez habría matado de un disparo de arma de fuego a su pareja, Angélica Molina, y al menor, Lionel Benítez, de 13 años.

Érica Yohana Benítez declaró ante la Policía que intentó comunicarse sin éxito con su hermano, motivo por el que alertó al 911. Fue así que ingresó junto a los efectivos a la vivienda de la calle Carhué 5435, donde encontraron el cuerpo sin vida del hombre y a las otras dos víctimas en la habitación matrimonial, al tiempo que el inmueble no presentaba signos de violencia.

La mujer precisó que Benítez padecía problemas psiquiátricos y hacía un año estaba desempleado, mientras que tampoco se registraron denuncias por agresiones.

