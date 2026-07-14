martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 19:13

Ataque en un country de Pilar: fue a la casa de su ex, la vio junto a su nuevo novio y le disparó

El muchacho recibió dos disparos en las piernas y quedó internado en el Hospital Central de esa localidad. El agresor permanece prófugo y es intensamente buscado.

Por Agencia DIB
El ataque ocurrió en el country Boca Ratón, de Pilar.&nbsp;

El ataque ocurrió en el country Boca Ratón, de Pilar. 

Foto: Google Maps

Un hombre de 61 años atacó a tiros a un muchacho de 33 años al que sorprendió junto a su exesposa en un country de Pilar. La víctima recibió dos disparos en las piernas y tuvo que ser trasladada al Hospital Central, donde quedó en observación.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio privado Boca Ratón, ubicado sobre el kilómetro 12 de la Ruta 25, camino a Moreno. Tras el ataque, el agresor escapó en una camioneta y hasta el momento permanece prófugo.

Un balazo en cada pierna

Efectivos del Comando de Patrulla llegaron al lugar tras un llamado de emergencia al 911. Allí fueron recibidos por una mujer de 39 años, quien contó que su expareja, identificado como Claudio H., había ingresado al barrio privado y, al verla acompañada por otro hombre, sacó un arma de fuego y empezó a dispararle a él.

De acuerdo a lo informado por medios locales, el atacante efectuó dos balazos que impactaron uno en cada pierna de la víctima antes de huir a bordo de una camioneta Toyota Prado de color gris oscuro con patente LBL-072.

Tras el ataque, una ambulancia privada asistió al herido en el lugar y lo trasladó al Hospital Central de Pilar. Las lesiones presentaban orificios de entrada y salida en ambas piernas, producto de disparos realizados de frente y a corta distancia.

En el lugar del hecho trabajó la Policía Científica, mientras que el agresor es buscado intensamente. La causa fue caratulada como “lesiones” y “herido de arma de fuego", interviniendo la UFI en Turno de Pilar.

Tras realizar una breve reconstrucción del caso, los investigadores estiman que el hombre herido mantenía una relación sentimental con la propietaria de la casa, circunstancia que habría desencadenado la ira del atacante.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras continúan los operativos para dar con el sospechoso. La causa quedó caratulada como “lesiones” y “herido de arma de fuego”, con intervención de la UFI de turno de Pilar.

Fuente: Agencia DIB

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