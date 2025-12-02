Ascensores Cóndor, en Ituzaingó: otra empresa "con certificado de defunción"

La histórica fábrica Ascensores Cóndor , ubicada en Miravé al 1400, en el barrio Villa León de Ituzaingó , atraviesa una situación crítica que el gremio metalúrgico describe como “terminal”. La empresa -con más de 50 años de trayectoria en el rubro- dejó de producir, acumula deudas salariales y no responde a las citaciones oficiales .

Según confirmaron trabajadores y la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ) seccional Morón , la firma no paga salarios desde hace cuatro meses y desde hace tres meses tampoco produce ascensores.

Además, tiene las cuentas embargadas y mantiene deudas con clientes por alrededor de 200 ascensores ya cobrados y no fabricados .

Aunque la empresa había mostrado signos de caída en los últimos años, el deterioro se profundizó entre 2024 y 2025 . Durante ese período, la producción mensual pasó de promediar 30 ascensores a registrar meses completos con apenas una unidad fabricada.

Mientras tanto, la planta continúa abierta pero los trabajadores -unos 40, frente a los 180 que supo haber en mejores momentos- no tienen tareas asignadas por falta total de materiales.

La planta de Ascensores Cóndor se ubica en Ituzaingó, uno de los polos metalúrgicos históricos del oeste bonaerense. El impacto también repercute en la cadena industrial de la región, donde otras firmas -como Cíntolo Hnos. y Ecotermo- informaron caídas en producción y suspensiones.

Abandono

Rubén Andrada, secretario general de la UOM Morón, denunció en declaraciones a Primer Plano Online el “abandono empresario”. Mientras que el delegado del sindicato en la empresa, Jorge Bazán, advirtió que la situación es “insostenible” y reclamó una definición oficial sobre el futuro de la planta.

En tanto, los dueños de Ascensores Cóndor no se presentaron a las últimas dos audiencias laborales y evitaron realizar declaraciones públicas.

El sindicato identifica tres factores principales en la crisis de la empresa. Por un lado, la apertura de importaciones: el ingreso de ascensores chinos, de menor costo y mayor tecnología, redujo drásticamente la competitividad de la firma. También, la recesión, ya que la caída de la obra pública y privada redujo la demanda de nuevos equipos.

Y, finalmente, el abandono empresarial. La UOM denuncia la falta de asistencia a audiencias oficiales y el incumplimiento de acuerdos de retiros voluntarios.

“Defunción”

De este modo, los empleados exigen el pago de salarios adeudados, una definición clara sobre la continuidad o el cierre de la planta, la regularización de los aportes, suspendidos hace más de un año, y el cumplimiento de los retiros voluntarios acordados.

La UOM considera que la empresa “tiene certificado de defunción” si no hay una intervención inmediata que permita reactivar la producción o, al menos, ordenar un cierre formal con cumplimiento de las obligaciones laborales.

Fuente: Agencia DIB